Не копите долги

Жители Восточно-Казахстанской области задолжали 784 миллиона тенге по налогам на транспорт.

Напомним, согласно Налоговому кодексу Республики Казахстан сроком уплаты налога является первое апреля года, следующего за отчётным. Однако некоторые автовладельцы региона игнорируют нормы законодательства.

Как сообщила исполняющая обязанности руководителя Управления непроизводственных платежей Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Роза Сейльханова, за налоговый период 2021 года количество должников в апреле этого года составило 74719 физических лиц. Общая сумма задолженности – 1 млрд 662,9 миллиона тенге. Многие из них произвели уплату налога. Оставшимся должникам по результатам проведённой работы по взысканию налоговой задолженности территориальные управления государственных дохо-дов вручили уведомления.

Однако, несмотря на проводимую органами государственных доходов информационно-разъяснительную работу о сроках и порядке уплаты налога на транспортные средства физических лиц, ежегодно в категорию должников попадает значительное количество владельцев автотранспорта.

– Совместно с представителями Департамента полиции ВКО и частными судебными исполнителями на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия с использованием системы «Сергек» для отслеживания передвижения автомашин, за которые образовалась задолженность по уплате налога, – пояснила Роза Сейльханова. – При идентификации государственного номера автомашины с номером из списка должников работники дорожной полиции останавливают транспортное средство, рейдовая группа проводит работу по взысканию задолженности, вплоть до водворения автомашины на штрафстоянку. Только в этом году на штрафстоянку было водворено 43 автомашины.

По результатам проведённых мероприятий за истекший период 2022 года задолженность взыскали с 48589 человек.

На сегодняшний день налог на транспортные средства не оплатили 26 130 восточноказахстанцев. Общая сумма задолженности составила 784 миллиона тенге.

Также Роза Сейльханова напомнила, что в октябре наступает срок уплаты налога на имущество с физических лиц, в том числе земельного. Во избежание начисления пени за неполную или несвоевременную уплату, рекомендуется произвести платёж до 1 октября.

– Сумму налогов можно проверить в сервисе «Предстоящие платежи» на сайте kgd.gov.kz или в приложении e-Salyq Azamat, а также через приложения Kaspi.kz, Halyk Bank. Для получения справочной информации физические лица могут обращаться по бесплатному телефону контакт-центра 1414, – резюмировала Роза Сейльханова. – Произвести оплату можно также через мобильное приложение e-Salyq Azamat, где предусмотрена функция оплаты и списания суммы налога при условии пополнения «налогового кошелька», также через мобильное приложение банков второго уровня.

В завершение она также предостерегла налогоплательщиков от нового вида мошенничества. Чтобы вычислить фейковое уведомление, необходимо обратить внимание на неверное указание отправителя уведомления (отправителем может быть только управление государственных доходов Комитета госдоходов МФ РК), а также неверно установленные сроки уплаты налогов.

Александра Исаева