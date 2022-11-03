Не кладите трубку!

В Усть-Каменогорске маме удалось спасти своего ребёнка благодаря консультации диспетчера «скорой».

К сожалению, никто из нас не застрахован от случаев, требующих срочной медицинской помощи. Иногда жизнь человека зависит от чёткой работы диспетчера областной станции скорой медицинской помощи.

Пока едет бригада медиков, он может оперативно по телефону дать пациенту или его близким рекомендации по оказанию первой помощи. Это стало возможно с внедрением системы «Удержание звонка» и контроля качества. К слову, эта практика применяется медиками уже третий год и даёт положительные результаты.

Как свидетельствует статистика Восточно-Казахстанской областной станции скорой медицинской помощи, половина обращений, когда потребовалось применить метод «Удержание звонка», была связана с детьми. Это фибрильные судороги или остановка дыхания после попадания инородного тела в дыхательные пути. Ещё часть вызовов приходится на людей с жалобами на боли в сердце, нарушение сердечного ритма или инсульты. Случается, что диспетчеры помогают женщинам и во время домашних родов.

Недавно на пульт 103 поступил вызов от жительницы Усть-Каменогорска с жалобой на наличие инородного тела в дыхательных путях двухлетнего ребёнка. Диспетчер станции скорой помощи Алинур Орынбай принял вызов и сразу передал его бригаде скорой помощи. При этом он продолжил разговор по телефону с мамой малыша.

Предупредив её, что медики уже выехали, диспетчер стал давать инструкции женщине по оказанию первой помощи до приезда «неотложки». Благодаря профессиональному и грамотно выстроенному алгоритму действий диспетчера родительнице удалось самостоятельно выполнить приём Геймлиха (извлечь из дыхательных путей ребёнка инородный предмет) и спасти малыша.

– Систему удержания звонка диспетчеры «скорой» применяют в нескольких случаях: если пациент без сознания, не дышит, наблюдаются боль в груди, судороги, кровотечения, асфиксия и так далее, – поясняют специалисты областной станции скорой помощи. – Родственник либо рядом находящийся человек получает по телефону от диспетчера инструкции до тех пор, пока бригада не зайдёт в помещение по адресу и не продолжит оказание медицинской помощи. Подобный метод даёт положительные результаты, особенно при оказании неотложной помощи детям. И этот случай как раз яркий тому пример.

Бахыт Сарсембаева

Фото Аяужан Утеулиновой