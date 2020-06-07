Не изменяя традициям

В Глубоковском районе среди любителей армрестлинга сложились славные спортивные традиции.

Немало победителей в этом виде спорта воспитали тренеры детско-юношеской спортивной школы. За 2019–2020 учебный год спортсмены-армрестлеры приняли участие в нескольких спортивных мероприятиях областного и международного значения.

Так, на чемпионате по армрестлингу, проходившем в Риддере, призовых мест удостоились: Елена Михайлова (1-е место), Амина Халелова и Алена Конова (2-е место), Жанасыл Хосай, Саттыгул Бердыбек и Софа Фетисова (3-е место).

На открытом турнире, проходившем в Усть-Каменогорске, первые места заняли Альбина Абдыразакова, Индира Куркумбаева, Равиль Бухарбеков, второе место завоевала Сабина Муканова, третьего места были удостоены Алена Кононова и Темирлан Абенов.

Также на открытом турнире по армрестлингу Амина Халелова выиграла почетное первое место. На международном турнире «Стальной Медведь», который прошел в Новосибирске, третье призовое место занял Равиль Бухарбеков.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район

Фото иллюстрационное