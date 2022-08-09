Не игнорируйте профилактику

В ВКО и области Абай наблюдается снижение количества новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Так, если всего по Казахстану на 8 августа было зарегистрировано 1373 новых случая заболевания КВИ, то из них на долю ВКО пришлось всего 10 случаев. В области Абай COVID-19 диагностировали у 22 человек. Самая тревожная обстановка сохраняется в Карагандинской области – 327 человек, Нур-Султане – 301 случай заболевания и Алматы, где всего за сутки заболели 202 горожанина.

Медицинские работники напоминают жителям Восточного Казахстана и области Абай, что в данный момент ведется кампания по очередному этапу вакцинации для всех желающих. Вакцину можно получить в своей поликлинике, где работают прививочные кабинеты.

Как сообщила в ходе недавней пресс-конференции министр здравоохранения РК Ажар Гиният, по наблюдениям медицинских работников, сделанным на всей территории республики, прививочная кампания прошлого года дала свои положительные результаты – в этом году количество заболеваний сократилось в несколько раз, а само течение болезни стало гораздо легче и спокойнее.

Софья Соболевская