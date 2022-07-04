Не игнорируйте опасные симптомы

Специалисты отмечают, рак желудка – один из самых опасных видов злокачественных опухолей. Продолжительное время он протекает в бессимптомной форме.

Согласно статистике, в Казахстане рак желудка находится на четвёртом месте по заболеваемости и на втором месте по смертности, поскольку, как правило, выявляется лишь на поздних стадиях.

Стоит отметить, что после радикальной операции пятилетняя выживаемость больных раком желудка составляет около 40 процентов. Однако из-за позднего выявления заболевания большинству пациентов адекватное лечение провести не удаётся. Как следствие – пятилетний рубеж переживают не более 12 процентов заболевших.

Чтобы своевременно выявить риски возникновения патологии, необходимо регулярно проходить обследования желудочно-кишечного тракта.

– В нашей стране рак желудка – массовое явление, – рассказал врач-онкохирург Восточно-Казахстанского областного многопрофильного центра онкологии и хирургии Данияр Манаков. – Заболеваемость у мужчин выше, чем у женщин. Следует отметить, что развитие злокачественного процесса происходит в течение долгого времени, поэтому необходимо проводить своевременное выявление.

По словам врача, существует множество факторов, повышающих риск развития злокачественных новообразований в желудке. К ним относят неправильное питание, злоупотребление нитратами, солью, консервированными продуктами, крепкими алкогольными напитками, недостаточное потребление белков, овощей, фруктов, витаминов, полипы, язва желудка, низкая кислотность желудочного сока и другие

факторы.

– На некоторые факторы человек не может повлиять, – отметил Данияр Манаков. – Например, нельзя изменить наследственность или предугадать радиационную аварию, но можно существенно изменить свой образ жизни и проводить своевременное, предупреждающее развитие патологии, обследование организма.

Сейчас для ранней диагностики заболевания есть всё необходимое. За состоянием желудочно-кишечного тракта следят с помощью фиброгастродуоденоскопии (ФГДС).

– Во время процедуры врач может осмотреть все отделы желудка и двенадцатиперстную кишку, взять для анализов желудочный сок и кусочки ткани слизистой и даже удалить полипы желудка, не прибегая к полостной операции, – подчеркнул Данияр Манаков. – Это безопасная и безвредная процедура. Больным с повышенным онкологическим риском по раку желудка рекомендуется проходить фиброгастроскопию 1-2 раза в год. Регулярная ФГС позволяет своевременно выявить злокачественную опухоль и провести лечение.

Также онколог-хирург рассказал о ранних симптомах рака желудка. Так, при этом онкологическом заболевании может наблюдаться тошнота и рвота после приёма пищи, нарушение прохождения еды и появление ощущения кома в нижнем отделе пищевода. Помимо этого, у человека могут измениться вкусовые пристрастия.

Специалисты рекомендуют, в случае если появились подобные симптомы, обратиться к врачу и пройти обследование. Не стоит пренебрегать собственным здоровьем. Ведь, как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить.

В Восточно-Казахстанском областном многопрофильном центре онкологии и хирургии регулярно проходят дни открытых дверей по раннему выявлению предопухолевых заболеваний и ранних форм рака, в том числе желудка и поджелудочной железы. Ведущие специалисты онкоцентра проводят бесплатную консультацию, при этом направление врача поликлиники не требуется.

Информацию о проведении дней открытых дверей можно увидеть на сайте медучреждения и в средствах массовой информации.

Александра Исаева