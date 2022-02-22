Не хуже зарубежных аналогов

Восточноказахстанские учёные разрабатывают отечественный исходный материал в качестве чувствительного элемента для датчика влажности.

Проектом занимаются учёные Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова. По их мнению, фундаментальное исследование и процесс соединения исходного материала в качестве чувствительного элемента для датчика влажности может решить вопрос импортозамещения.

Чувствительный датчик для измерения влажности с широким диапазоном отклика и восстановления будет создан на основе мембраны оксида графена из активированного угля.

По словам руководителя проекта Тилека Куанышбекова, их исследуемый исходный материал в качестве чувствительного элемента для датчика влажности будет долгосрочным, а его технологичность – высокой.

– Обычно определяют влажность от нуля до 100 или от пяти до 100 процентов. Это по сравнению с другими материалами. Есть датчики, которые проверяют от 50 до 80 процентов влажности, – поясняет Тилек Куанышбеков. – В Казахстане исходный материал в качестве чувствительного элемента для датчика не производят, только закупают. Если всё будет нормально, то после окончания разработки можно попробовать коммерциализировать проект. Он не будет уступать зарубежным датчикам влажности, в том числе будет бюджетным. Кроме того, оксид графена можно получать из графита, но это дорого. Активированный уголь экономичен в финансовом плане, а также у него хорошие сорбционные свойства для разработок.

Как сообщает пресс-служба ВКУ имени С. Аманжолова, несмотря на то, что проект был профинансирован совсем недавно, а срок его завершения запланирован только на 2023 год, определённые успехи у учёных уже есть. Сначала они синтезировали раствор оксида графена из активированного угля с помощью метода Хаммерса. Это значит, что активированный уголь окисляется такими сильными кислотами, как серная кислота, нитрат натрия, перманганат калия. Окисление происходит в режиме трёх температур: низкой – 0 градусов, средней – 35 градусов и высокой – 90 градусов. В завершение синтеза получается жидкий раствор оксида графена. Из этого раствора можно получить исходный материал в качестве чувствительного элемента для датчика влажности.

Стоит отметить, что для оксида графена существует много применений. Его можно использовать для датчика света, газового сенсора, очищения воды от тяжёлых металлов, гибкости и прочности медицинского лейкопластыря, бронежилета.

Гульжан Естаева

Фото предоставлено пресс-службой ВКУ им. С. Аманжолова