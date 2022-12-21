Не хуже профессионалов

Юные спасатели Аягозского района состязались в мастерстве.

Военно-спортивное соревнование «Юный спасатель», посвящённое Дню Независимости, проходило в общеобразовательной средней школе № 7 Аягоза среди учащихся 10-11 классов.

Участников приветствовали организаторы состязаний – руководитель районного отдела образования Н. Азимбаев и начальник районного УЧС Р. Байтурсынов. По их словам, подобные мероприятия в районе проводятся, чтобы у школьников сформировалось сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности, практические навыки поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.

Главный судья А. Сулейменов ознакомил участников с порядком проведения соревнований. После девушки и юноши приступили к демонстрации своих умений.

Программа состояла из множества сложных этапов – надевание боевой одежды и снаряжения пожарного, разборка и сборка учебного автомата АК-74, пожарная эстафета и другие. Ребята отлично проявили себя во всех дисциплинах.

По результатам соревнований обладателем первого места стала команда общеобразовательной средней школы № 7.

Второе место заняла команда общеобразовательной средней школы № 1. Командам городской казахской школы-лицея и общеобразовательной средней школы № 5 удалось завоевать почётное третье место.

Победители и призёры награждены кубками, медалями и грамотами Аягозского районного управления по чрезвычайным ситуациям. Также состоялся небольшой концерт, подготовленный учащимися школы.

Ания Есмухамет

Аягозский район