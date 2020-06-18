Не ходите в гости!

Восточный Казахстан по-прежнему находится в нижних строчках антирейтинга по уровню заражения коронавирусом.

Но даже здесь, в частности в Семее, продлен карантин и усилены ограничительные меры. Что же говорить об одном из лидеров этого списка – Нур-Султане, где нередко по служебным и частным делам бывают восточноказахстанцы. Им следует знать, что аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рекомендовал всем не ходить по гостям.

– Стоит воздержаться от походов в гости и семейных торжеств… В городе зафиксированы семейные очаги: один человек заразил всех членов семьи – престарелых родителей, детей, супруга. По данным врачей, состояние пациентов оценивается как крайне тяжелое, – рассказал аким в соцсетях. – К сожалению, не все инфицированные добросовестно соблюдают рекомендации медработников. Кроме того, занимаются самолечением и несвоевременно обращаются за медпомощью. Ни в коем случае нельзя недооценивать последствия для организма от COVID-19. Несоблюдение и игнорирование саннорм грозит обернуться мгновенной вспышкой инфекции, которая может охватить весь город, этого нельзя допустить. Иначе мы будем вынуждены вернуться к строгому режиму карантина.

В столице решено осуществлять лечение бессимптомных носителей коронавируса посредством телемедицины. Врачи намерены отслеживать здоровье и консультировать бессимптомных через видеозвонки и другие каналы связи. И только в случае проявления симптомов пациентов госпитализируют.

Аким столицы призвал работодателей максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы. Горожанам же предписано носить маски, по мере возможности не посещать места массового скопления людей, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию.

Кстати, Восточно-Казахстанская область пока остается единственным регионом, где работают кинотеатры, пусть даже и с 50-процентным заполнением залов. В Нур-Султане, в связи с рисками заражения Covid-19, с 15 июня не открылись, как планировалось ранее, кинотеатры, детские игровые зоны в ТРЦ и детские сады в обычном режиме (остаются дежурные группы – не более 15 детей в одной).

Предупреждение Алтая Кульгинова о вероятном возвращении к карантину звучит вовсе не голословно на фоне того, что в соседнем Кокшетау ограничительные меры возобновлены. По решению главного государственного санитарного врача Акмолинской области Айнагуль Мусиной, с вечера 15 июня вновь заработали семь блокпостов по периметру города. Причина – за последнюю неделю прирост заболевших по Кокшетау составил более 80 процентов. В областном центре снова ограничена работа магазинов, спортивных объектов, предприятий общественного питания, религиозных учреждений.

Это та реальность, к которой никто возвращаться не хочет. Почему бы тогда не принять установленные правила и не следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям? О них напомнил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов. Он сам рассказал в соцсетях о том, что инфицирован коронавирусом.

– К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь, – сообщил министр. – Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда. Особенно это касается тех, кто не может работать удаленно. В последние дни в ряде регионов наблюдается прирост заболевших, в том числе среди предпринимателей, работников предприятий, медиков, государственных служащих, работников СМИ. Многие граждане сейчас интенсивно работают, чтобы решить проблемы, связанные с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19.

Елжан Биртанов настоятельно попросил казахстанцев соблюдать «личный карантин»:

Всегда дистанцироваться друг от друга: на работе, в транспорте, на улице, в магазине. Если вы офисный работник – по возможности работать удаленно. Общаться с родственниками и друзьями онлайн, посредством видеосвязи, новых технологий. Носить маски в общественных местах. Часто мыть руки не менее 20 секунд, дезинфицировать их. Время от времени измерять температуру себе и членам семьи, градусник лучше использовать ртутный. Если проявились ранние симптомы: слабость, головная боль, першение в горле, повысилась температура – незамедлительно обращайтесь к врачу!

Министр также упомянул о недавней публикации профессора Гарвардской школы общественного здравоохранения. В ней специалист приводит свои расчеты и прогнозирует повторные вспышки коронавируса в осенне-зимний период. Он отмечает, что может потребоваться умеренное социальное дистанцирование до 2022 года – к этому времени должен выработаться коллективный иммунитет или будет выпущена и использована вакцина.

Айгуль Биданова

Анара Муратова