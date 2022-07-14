Не ходите дети… по ночам

Во время летних каникул у детей много свободного времени. Можно ли 16-летнему подростку находиться в ночное время на улице или посещать игровые залы?

Арман Ильясов, посёлок К. Кайсенова, Уланский район

С 22.00 до 6 часов утра запрещается нахождение несовершеннолетних детей, а также допуск их без сопровождения законных представителей в развлекательные заведения (игорные, ночные клубы, кафе-бары, рестораны, интернет-кафе, компьютерные, бильярдные, а также боулинг-клубы и кинотеатры, объекты театрально-зрелищного назначения и иные здания, помещения, сооружения, в которых оказываются услуги развлекательно-досугового, театрально-зрелищного, спортивного, культурно-досугового характера).

Если ребенок находится в неположенное время без сопровождения родителей или законных представителей, то может оказаться в отделении полиции.

Как сообщают специалисты Госкорпорации «Правительство для граждан», также с 23.00 до 6 часов утра несовершеннолетним нельзя находиться на улице без сопровождения законных представителей.

Когда в это время дети сидят на скамейке во дворе возле дома, выходят вынести мусор в поздний час, идут в магазин, который находится в пяти метрах от дома, где он проживает, полиция обязана выяснить причину нахождения ребёнка на улице, установить его законных представителей. В случае отсутствия такой возможности несовершеннолетнего доставят в полицию, чтобы принять дальнейшие меры по установлению его законных представителей.

За нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях, родителей или законных представителей привлекут к штрафу в размере трёх МРП. Если они находятся вне жилища без сопровождения законных представителей – сначала предупредят.

Если подобный факт повторится в течение года, то предусмотрен штраф в размере семи МРП.

За нахождение ребенка в неположенное время будут штрафовать и владельцев развлекательного заведения.

Нахождение несовершеннолетнего в развлекательном заведении в присутствии других совершеннолетних лиц (например с молодым человеком, с компанией), но без законных представителей, тоже будет являться незаконным.

Фото из открытых источников