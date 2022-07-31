Не ходите, дети, далеко купаться

Спасатели ВКО выпустили очередной поучительный мультфильм для детей.

Сотрудники Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области совместно с ТОО «MediaPRO.KZ» выпустили вторую серию мультфильма про путешествия Тентека и Айи о правилах поведения детей на воде.

Спасатели уверены, что обучать правилам безопасности необходимо с раннего возраста, поэтому постоянно экспериментируют с подачей информации.

Напомним, в середине июня вышла первая серия приключений уже знакомых зрителям героев. В кукольном видеоспектакле спасатели совместно с операторами медиацентра Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева знакомили детей с Тентеком и Айей и учили правилам пожарной безопасности. Посмотреть его может каждый желающий на официальном YouTube-канале ДЧС ВКО.

В этот раз история развернулась возле водоёма. Выбор темы актуален: с приходом летнего сезона увеличивается количество несчастных случаев при купании с участием детей, поэтому полезно было напомнить, что нельзя посещать водоёмы без взрослых и ни в коем случае не нарушать меры безопасности.

– Мы знаем, как дети любят нестандартный подход к обучающему процессу, поэтому решили для профилактики использовать именно такой метод, − рассказали в ДЧС ВКО.

Мультфильм повествует о прогулке в жаркий летний день, после которого герои ушли купаться на пляж. Тентек уплыл слишком далеко от берега, начал тонуть. На помощь вовремя подоспели старшие ребята.

Так, для маленьких восточноказахстанцев привели примеры, когда их ровесники, не соблюдая правила безопасности, попали в беду. В ДЧС ВКО признались, что героем специально сделали молодого парня, чтобы показать, что на помощь может прийти каждый.

По словам пресс-службы ДЧС ВКО, имена героев и форма повествования выбраны не случайно. Тентек означает шалун, баловник, который согласно сюжету и попадает в опасные ситуации, а его подруга Айя становится авторитетом, даёт дельные советы и всегда приходит на помощь.

Автором сценария стал Илья Волков из Усть-Каменогорска, компьютерную графику и анимацию сделал Денис Костив, специалист ТОО «MediaPRO.KZ».

– Сценариста мы нашли через библиотеку, с которой долго сотрудничали. Просто обратились и спросили, есть ли молодой автор, который заинтересован в том, чтобы дети не попадали в чрезвычайные ситуации, не стали героями печальных сводок, – признаётся пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова.

Благодаря широкомасштабной профилактической работе в текущий купальный сезон удалось снизить количество случаев гибели детей на воде в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На сегодняшний день ДЧС ВКО постоянно работает над новыми, необычными формами подачи жизненно важной информации. Есть ещё много тем, которые спасатели планируют обсудить с подрастающим поколением.

Сейчас двери ДЧС ВКО открыты для креативных авторов с любыми творческими идеями, будь то акция, рейд или новый сценарий.

Алина Горбунова