«Не хочу упустить возможность быть полезным»

Молодой, но опытный учёный из Курчатова Арман Миниязов рассказал о работе в лаборатории научного подразделения, важности финансовой грамотности в современном мире и навыках, необходимых будущим специалистам.

– Как вы пришли в науку?

– 11 лет учился в Курчумской средней школе № 1 им. Ю. А. Гагарина, где работали прекрасные педагоги, особая им благодарность. В 2005 году прошёл ЕНТ, набрал 73 балла. Этого было достаточно, для того чтобы поступить на техническую специальность, куда я и собирался. Но всю важность тех закрашенных кружочков мы с одноклассниками в полной мере осознали, когда стали известны результаты конкурса на присуждение государственного гранта.

На грант не поступил, не хватило одного балла. Эта новость заставила сильно переживать нашу семью. После многочисленных раздумий благодаря поддержке близких я поступил на платное обучение. Выбрал специальность «Техническая физика», которую только открыли в ВКГТУ им. Д. Серикбаева. Учёба мне нравилась, однако через год в силу финансовых обстоятельств решил пройти тестирование снова. На этот раз поступил на грант на специальность «Теплоэнергетика», так как на мою прежнюю специальность ещё не были выделены гранты. Казалось бы, задача выполнена и все рады, но не я. Техническая физика привлекала меня намного больше. В итоге решил отказаться от гранта и учиться на платном отделении. Родители поддержали. Очень помогли близкие. Позже нашёл подработку и смог оплачивать учёбу, арендовать жильё самостоятельно.

Несколько раз проходил производственную практику в Курчатове на базе Национального ядерного центра РК. Здесь же написал дипломную работу. Поступил в магистратуру, предложили должность ассистента кафедры в ВКГТУ им. Д. Серикбаева. Некоторое время был преподавателем кафедры технической физики.

В 2010 году получил приглашение на работу в отдел материаловедческих испытаний Института атомной энергии РГП НЯЦ РК. Практическая работа вызывала у меня большой интерес, и это стало основной причиной переезда в Курчатов. Два года назад была создана новая лаборатория испытаний материалов в условиях термоядерного реактора, и меня на конкурсной основе назначили её начальником.

– Над каким проектом работаете сейчас?

– На сегодняшний день активно занимаемся исследованием и испытанием материалов термоядерной техники и технологии. В частности, текущие проекты направлены на изучение поведения тугоплавких материалов в условиях воздействия процессов и продуктов термоядерного синтеза.

Уровень научно-исследовательских работ оценивается наличием научных публикаций и охранных документов (патентов), поэтому часть времени уходит на анализ результатов. Мы получили несколько патентов на изобретение и сделали десятки публикаций в международных рейтинговых научных изданиях.

– Какие трудности есть в работе руководителя лаборатории научного подразделения?

– Сложность в том, что, в отличие от других научных подразделений, наше работает в условиях соблюдения высоких требований радиационной безопасности. Моя задача – обеспечивать сотрудников всем необходимым в рамках реализации проектов. Тем не менее, при наличии у коллектива достаточных компетенций и понимания поставленной цели, все эти трудности можно охарактеризовать как обычные рабочие процессы.

– Вы являетесь членом Пагуошского комитета Казахстана. Расскажите о деятельности этой организации.

– Пагуошское движение учёных – это международная неправительственная организация, выступающая за мир, разоружение и международную безопасность, за предотвращение мировой термоядерной войны и научное сотрудничество. Зародилось оно в 1955 году, когда всемирно известные учёные Альберт Эйнштейн, Фредерик Жолио-Кюри, Бертран Рассел, Макс Борн, Перси Бриджмен, Леопольд Инфельд, Лайнус Полинг и Джозеф Ротблат выступили с манифестом, в котором призвали созвать конференцию против использования ядерной энергии в военных целях. Движение получило название от канадского поселения Пагуош, где состоялась первая конференция.

Пагуошский комитет Казахстана создан в 2017 году. В его состав вошли видные учёные, специалисты из разных сфер науки республики. Основная деятельность комитета направлена в поддержку международного Пагуошского движения учёных и осуществляется при Казахской национальной академии естественных наук.

Моя деятельность в Пагуошском комитете Казахстана началась в рамках работ по координации взаимодействия молодёжных ячеек в НИИ и вузов страны, а также сотрудничеству с молодёжными пагуошскими группами других стран-участников движения.

– Как считаете, почему людям стоит задуматься о карьере в научной сфере?

– Наука – одна из основных движущих сил развития человечества. Сам процесс её прогрессирования достаточно естественный. Эта тенденция будет сохраняться до той поры, пока у человека не иссякнет интерес к чему-то новому, а люди, как известно, всегда хотят повысить качество своей жизни. Основная причина, почему стоит заниматься наукой, – развитие. Даже если в ходе работы не удастся с первого раза получить положительный результат, отрицательный исход всё равно поможет найти правильный путь.

– Чем помимо основной работы вы занимаетесь?

– Стараюсь полноценно насыщать свою жизнь. В первую очередь регулярно поддерживаю своё здоровье. В этом мне помогает моя супруга Жанна. Помимо того, что является молодым учёным-физиком, она имеет знания и опыт в области нутрициологии и фитнеса. За последнее время добился значительных результатов, одержав победу в городских первенствах и чемпионатах по пауэрлифтингу.

Кроме того, ежедневно уделяю время повышению личной финансовой безопасности. Когда в доме появляется малыш, начинаешь предпринимать реальные действия. Чего не дает школьное и вузовское образование, так это финансовой грамотности. Для многих казахстанцев этот вопрос стал особенно актуальным в последние несколько месяцев. Никто не был готов к этому.

Думаю, обеспечить личную или семейную финансовую безопасность можно, если брать кредиты обдуманно и не делать спонтанные покупки. Лучший совет – записать свои желания и вернуться к ним спустя некоторое время. Возможно, вы уже передумаете. Если без кредита обойтись всё же не удалось, тогда у вас должен быть план по его погашению в соответствии с вашим доходом и расходами. Также нужно ежемесячно контролировать свои финансы. После этого уже можно думать о вложениях.

В ряд с этими советами я не ставлю увеличение дохода или зарплаты, потому что пока мы не научимся управлять своими деньгами, не важно, сколько именно зарабатываем, этого всегда будет мало. А зависеть от ежемесячной заработной платы – это не самый лучший жизненный курс.

– Наука, спорт, семья — как вам удаётся успешно совмещать всё это?

– Идеального рецепта не существует. Тем более, я не сторонник выставления приоритетов. Каждый человек в разный период жизни сталкивается с осознанием того, насколько важны семья, дружба, финансовое благополучие, карьера и, конечно, здоровье. Выставляя приоритет для одного, теряешь другое. А вот сбалансировать всё это вполне реально. Считаю, что в жизни для всего хватает места, если есть желание. Главное – определиться с целью. Необходимо ставить перед собой выполнимые задачи и не путать их с желаниями. «Я хочу стать богатым и успешным», «хочу быть достойным сыном и прекрасным супругом, отцом» – это не задачи. Нужны простые ежедневные действия, вместо глобальных планов.

Если говорить конкретно обо мне, то очень важную роль в моих достижениях и успехе играет семья – родители и младшие сёстры, которые меня всегда поддерживают. В последние несколько лет жизнь обогатилась новым счастьем – это супруга, которая разделяет все мои взгляды, что немаловажно для семьи, и, конечно же, дочка – наша маленькая фабрика радости.

– Каких целей вы планируете достичь в ближайшем будущем и какие задачи ставите перед собой в долгосрочной перспективе?

– В долгосрочной перспективе одна цель – уделять больше времени семье и близким. Также я знаю, что всегда буду стараться делать то, что поможет повысить качество жизни населения нашей страны. Жизнь достаточно коротка, не хочу упустить возможность быть полезным обществу.

Арман Миниязов – начальник лаборатории филиала Института атомной энергии Национального ядерного центра РК. Несмотря на свой возраст, уже является председателем молодёжного отделения и членом Пагуошского комитета Казахстана при Казахской Национальной академии естественных наук, а также председателем Совета молодых учёных и специалистов НЯЦ РК, обладателем нагрудного знака III степени «Заслуженный работник атомной отрасли Республики Казахстан». Хорошая должность и награды не упали с неба на героя нашей статьи, всё это – результат упорного труда.

Гульжан Естаева