Не хлебом единым, а маслом и мёдом

Хлебным краем называют Шемонаихинский район, хотя там развита в должной мере и горнодобывающая промышленность, и социальная сфера. На это есть свои причины, которые особенно проявляются в ходе субботних ярмарок в областном центре. Одну из них посетил заместитель акима области Шакарым Буктугутов.

Что касается хлеба, то здесь выстроена полная цепочка производства – от его посева до полновесного каравая на домашнем столе. Так это происходит в известном КХ «Камышинское», поставляющем на ярмарку широкий ассортимент хлебобулочных изделий. В них тоже один из козырей хозяйства, славящегося высоким надоем молока.

Есть ещё в районе хозяйства, выпускающие такую крупяную продукцию, как горох, перловка и гречка. Хорошая школа агрономии в ТОО «Выдрихинское», получающем стабильные урожаи разных сельхозкультур. Примером глубокой переработки маслосемян является деятельность ТОО «Востоксельхозпродукт» из посёлка Первомайский. По информации районного отдела сельского хозяйства, на ярмарку поставлено 1,5 тонны растительного масла собственного производства.

– Сегодня наш район представил на ярмарке в общей сложности 3,7 тонны сельскохозяйственной продукции, – говорит руководитель отдела сельского хозяйства Шемонаихинского района Руслан Махмутов. – В том числе мясо в ассортименте: говядина, конина, растительное масло, хлебобулочные изделия, полтонны местного мёда. Активное участие принимают КХ «Шипулина», ТОО «Выдрихинское», КХ «Камышинское», индивидуальные предприниматели. Подготовлена хорошая концертная программа творческими коллективами нашего района.

По официальным данным, сельскохозяйственный сезон завершён полностью. Нынче почти на две недели раньше убрали самую позднюю культуру – подсолнечник. На площади 48,4 тыс. га средняя урожайность составила 20,7 центнера с каждого гектара. Также полностью убрали зерновые – озимые и яровые культуры на площади 76,3 тыс. га со средней урожайностью 21,6 центнера с гектара.

Есть стабильное поголовье КРС, отмечена динамика роста численности лошадей, мелкого рогатого скота, свиней, птицы. Реализуется мясо, регулярно поставляется молоко из Шемонаихинского района на разные перерабатывающие предприятия Восточного Казахстана, где выпускается натуральная продукция высокого качества.

По информации отдела сельского хозяйства, в ТОО «Рулиха» реализуется проект развития молочно-товарной фермы по современным технологиям. К концу нынешнего года там ожидается поставка очередной партии племенных коров молочного направления. Хозяйство на постоянной основе оказывает различную помощь местному населению.

Секретарь районного маслихата Мурат Желдыбаев говорит, что взаимное сотрудничество населения, малого и среднего бизнеса осуществляется на селе в неформальных условиях. В зимнее время, известное снегопадами и частыми снежными заносами, многое, если не всё, зависит от надлежащего содержания дорог в населённых пунктах и за их пределами. Каждый старается внести свой вклад в общее дело, не считаясь со временем, не жалея усилий.

Обилие снега, влаги в местной плодородной почве, как правило, создаёт Шемонаихинскому району образ богатого края с щедрыми нивами, тучными стадами. Весь этот колорит нашёл отражение в творчестве знаменитого писателя Анатолия Иванова вместе с не менее яркими и запоминающимися образами местных жителей. Главной чертой их характера называют умение жить в ладу с дикой природой и с предельно суровым местным климатом. Там привыкли полагаться на себя, на свои трудовые руки и пользоваться плодами упорного самоотверженного труда.

На районных, областных ярмарках деловые круги из приграничного района стараются свой товар показать лицом. Выпускают сыр сулугуни, брынзу, колбасные изделия, различные мясные, рыбные деликатесы по народным рецептам и другим секретам домашней кухни.

Рассказ о шемонаихинцах не будет полным без упоминания об их медовой продукции. Сколько есть в Восточном Казахстане пасек и пчеловодов, ни на одной из них не бывает одинакового по составу и вкусу продукта. Все они абсолютно разные и каждый по-своему хорош, потому как его важное преимущество заключается в чрезвычайном многообразии. По цветовой палитре, как говорят специалисты сладкой отрасли, самый изысканный оттенок золотистого получается от медосбора пчёлами с плантаций жёлтых шляпок подсолнечника. Явственный образ жаркого солнца порождает в зимний день воспоминания о минувшем щедром и тёплом лете.

Меир Токобаев