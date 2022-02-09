Не довести до крайности

С начала года спасатели Восточно-Казахстанской области установили порядка 1700 датчиков угарного газа.

Как показывает статистика, в зимнее время число пожаров значительно возрастает. В большинстве случаев в возникновении чрезвычайной ситуации виноваты сами жители. Неправильная эксплуатация печей и их неисправность, возросшая нагрузка на электроприборы, курение в жилом помещении – основные причины возгораний в жилом секторе.

Чтобы предотвратить возникновение пожаров, специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области регулярно проводят профилактические рейды, во время которых разъясняют жителям региона элементарные правила пожарной безопасности. В случае обнаружения нарушений объясняют, как их устранить. Так, с начала года в ВКО они провели 17046 обходов, в результате которых инструктажами безопасности охватили 26925 человек, более 40 рейдов по местам проживания неблагополучных семей, состоящих в группе риска.

В социально уязвимых семьях, где проживают одинокие пожилые граждане, инвалиды и многодетные семьи, спасатели установили порядка 1700 датчиков угарного газа.

– Печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки – разделку, – пояснил заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов. – Также печь должна иметь отступку – воздушный промежуток. Другими словами, никакие горючие перегородки, шторы не должны примыкать к печи. Опасно оставлять на горячей лежанке печи обувь и одежду.

Специалист добавил, что на полу под дверцей топки необходимо прибить металлический лист размером не менее 70х50 сантиметров. Во время топки печи запрещается складировать возле неё дрова и бумагу. Также необходимо соблюдать расстояние от топочного отверстия до мебели или других легкозагорающихся предметов – оно должно быть не менее одного метра.

В сильные морозы безопаснее будет протопить печь дважды небольшим количеством дров.

Восточноказахстанцам стоит помнить, что неправильная эксплуатация печей или их неисправность могут привести к печальным последствиям. Крайне опасны не только дым и огонь, но и угарный газ, ведь он не имеет цвета и запаха. При высокой концентрации угара наступает потеря сознания и паралич.

Сотрудники ДЧС ВКО напоминают, чтобы не довести до крайности, достаточно помнить, что в первую очередь ответственность за своё здоровье и здоровье наших близких несём мы, и соблюдать элементарные правила противопожарной безопасности.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДЧС ВКО