Не доверять и проверять

В Шемонаихинском районе представители правоохранительных органов и СМИ совместно будут бороться с интернет-мошенниками.

Какие уловки используют интернет-мошенники и как от них защититься обсудили на круглом столе сотрудники полиции и представители СМИ района.

Как отметил начальник Шемонаихинского отдела полиции Нуржан Тугелов, профессиональные мошенники знают множество способов, как отнять деньги у пользователей интернет-сети.

По его словам, в прошлом году в Казахстане было зарегистрировано около 18 тысяч преступлений, связанных с интернет-мошенничеством. Полиция на страницах газет и в личных беседах при обходах квартир и домов предупреждает жителей района о распространённых приёмах мошенников. Но, к сожалению, количество преступлений такого рода продолжает расти. А их жертвами становятся в том числе и наши земляки.

На встрече рассмотрели пути взаимодействия СМИ и правоохранительных органов в сфере профилактики мошенничества в интернете. В частности, было рекомендовано широко информировать население о том, как обезопасить себя, а именно – прерывать телефонный разговор и перезвонить в банк по номеру, указанному на официальных сайтах банка, мобильном банкинге либо на банковской карте.

– Также ни в коем случае нельзя делать предоплаты за товары и услуги, которые были найдены по объявлениям на сайтах, особенно по заманчивым ценам, – напомнил Нуржан Тугелов. – Правоохранительные органы всегда готовы прийти на помощь пострадавшим, но самый лучший способ борьбы с правонарушениями – не терять бдительности, не доверять сомнительным предложениям и перепроверять их.

Стоит отметить, что, по данным прокуратуры Шемонаихинского района, в 2022 году

в Шемонаихинском районе было зарегистрировано свыше 50 уголовных правонарушений, связанных с интернет-мошенничеством.

Марк Касымов

Шемонаихинский район