Не доверяйте советам дилетантов

Заведующая кафедрой фармакологии имени д.м.н., профессора М.Н. Мусина НАО «МУС», кандидат медицинских наук, врач-терапевт и врач-нефролог высшей категории, клинический фармаколог Райхан Тулеутаева рассказала о самых простых правилах лечения коронавирусной инфекции.

Начавшаяся в конце прошлого года в Китайском городе Ухань вспышка новой коронавирусной инфекции за считанные месяцы охватила многие страны и сумела вырасти до масштабов пандемии. Возбудителю этой инфекции в начале было присвоено временное наименование 2019-nCoV, позднее ВОЗ присвоила этой инфекции официальное название – COVID-19, то есть Coronavirus disease 2019. Международный комитет по таксономии вирусов присвоил официальное наименование вирусу-возбудителю – SARSCoV-2.

– Важно понимать, что коронавирусы не появились в 2019 году, это давно выявленные вирусные инфекции, имеющие свои типы, субтипы, штаммы, и при этом именно COVID-19 оказался самым непредсказуемым вирусом, вызывающим массу сопутствующих заболеваний. За последние полгода ученые всего мира прикладывают усилия, чтобы как можно больше узнать о COVID-19, разработать новые подходы, найти эффективные методы лечения, – делится экспертным мнением Райхан Тулеутаева.

Согласно изученным данным, основным путем распространения вируса является воздушно-капельный и контактно-бытовой, то есть болезнь передается от человека к человеку, при этом распознать его можно по определенным однотипным начальным симптомам, в их числе слабость, потеря вкуса и обоняния, повышение температуры и сильное потоотделение, боль в теле, головная боль, в некоторых случаях першение в горле, кашель, диарея.

– Конечно, есть определенная часть пациентов, у которых болезнь протекает бессимптомно, но все же если она проявляется – на начальном этапе COVID-19 проявляется чаще всего именно так. Ну а дальше, как вирус себя поведет, всецело зависит от человека, точнее от его организма, – отмечает врач.

COVID-19 оказался для всего мира серьезным испытанием. Изменчивая и агрессивная разновидность вируса всё ещё не изучена полностью.

– В мире непрерывно продолжается накопление знаний, благодаря которым в Казахстане используется уже десятая версия клинических протоколов профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Важно понимать, что эти протоколы составляются на основе анализа огромных объемов данных, опыта зарубежных и отечественных исследований, – говорит эксперт. – Это новая проблема для системы здравоохранения всего мира, поэтому методика диагностики и лечения меняется по мере поступления новых знаний. При этом важно понимать, что до сегодняшнего дня специфического препарата, который был бы эффективен против COVID-19, нет. Все противовирусные лекарственные препараты используются офф-лейбл, то есть не по прямым показаниям. При этом нельзя забывать, что болезнь у пациентов проявляется по-разному. Вирус, попадая в организм, проникает в клетки и вызывает повреждение разных органов и систем. Это может быть в первую очередь повреждение легких, сердечно-сосудистой системы, почек. Поэтому и лечение назначается индивидуальное.

Как уже было отмечено ранее, болезнь в каждом организме может проявляться по-разному, отличается она и по степени тяжести. В настоящее время нет убедительных доказательств по эффективной специфической терапии заболевания, вызванного COVID-19, поэтому главным принципом в ведении пациентов с подтвержденным диагнозом КВИ остается оптимальное патогенетическое лечение в зависимости от характера клинических симптомов, тяжести заболевания, наличия или отсутствия пневмонии (рентген и КТ/признаки), вида и степени осложнений, сопутствующих заболеваний. Согласно десятому клиническому протоколу, применяемому в Казахстане, пациентам, которым показаны пероральные антикоагулянты, такие как ривароксабан, апиксабан, дабигатрана этексилат, это пациенты с постоянной формой фибрилляции предсердий, должны продолжать приём этих препаратов. Эти пациенты знают, как проводить контроль безопасности такой терапии, какие показатели свертывающей системы необходимо контролировать. Госпитализированным пациентам с COVID-19 уже назначаются антикоагулянты в дозах, подбираемых в зависимости от тяжести течения заболевания: надропарин кальция, эноксапарин, фондапаринокс или гепарин.

– При назначении лечения врачу приходится учитывать множество факторов, в частности возраст пациента, наличие у него сопутствующей патологии. Это артериальная гипертензия, ожирение, сахарный диабет, подагра, системные заболевания и прочее. Есть люди, которые находятся в группе риска. Именно у этой категории больных требуется пристальное внимание за течением болезни, чтобы не пропустить серьёзные осложнения. Попадая в организм, вирус в первую очередь повреждает органы дыхания и влияет на свертывающую систему организма, сгущение крови приводит к тромбообразованию, микротромбозам. При сохранении лихорадки свыше 38,5 градуса в течение более 5 суток на фоне приёма противовоспалительных препаратов, появлении затруднённого дыхания, одышки необходимо исключить присоединение вторичной бактериальной инфекции. И в таких случаях врач назначает эмпирическую антибактериальную терапию, – говорит эксперт.

У 80 % больных болезнь протекает в лёгкой форме, они получают лечение на дому, под наблюдением семейного врача. При правильном и своевременном подходе к лечению исход заболевания будет благоприятным.

– В какой-то степени я считаю правильным, что пациенты с легкой формой, если нет пневмонии, одышки или изменений на снимках, могут лечиться на дому, ведь условия дома все же лучше, чем в переполненной больнице, – отмечает врач. – При этом домашнее лечение также требует соблюдения четких правил.

Пожалуй, самый главный шаг – это самоизоляция. Если вы ощущаете симптомы КВИ, вам необходимо минимизировать контакты с людьми, чтобы исключить риск распространения болезни, важно при этом немедленно поставить в известность вашего лечащего врача. Очень важно при обнаружении у себя симптомов КВИ сохранять спокойствие, не должно быть никакой паники. Это поможет избежать хаотичного использования всевозможных методов лечения, включая народные.

Нужно регулярно, дважды в день, измерять температуру. Соблюдать питьевой режим, обращать внимание на баланс жидкости в организме. Следует помнить, что при КВИ происходит потеря жидкости при обильном потоотделении, диарее и вместе с этим организм теряет электролиты, такие как калий и магний. Восполнять потерю можно разными жидкостями, от воды до чая, но эффективнее всего является домашний компот из сухофруктов, так как он содержит в себе массу натуральных витаминов, минералов и прочие микроэлементы, необходимые организму. Не менее важное – дать возможность организму самостоятельно бороться с вирусной инфекцией. Если в течение первых пяти дней температура тела не поднимается выше 38 градусов, ее лучше не сбивать. Если она все же оказалась выше этих показателей –необходимо принимать нестероидные противовоспалительные препараты, к которым относятся ибупрофен, парацетамол, аспирин. Взрослому человеку следует принимать данный препарат не чаще четырех раз в день. Следует быть крайне внимательным при выборе препаратов, и в этих вопросах обязательно нужна консультация врача и на это есть свои причины.

– Если на шестые-седьмые сутки держится высокая температура, велика вероятность того, что организм не справился и инфекция опустилась вниз к легким. В таких случаях высок риск возникновения пневмонии. В таких случаях следует вызывать «скорую», сдать общеклинические анализы крови, проверить сатурацию кислорода. Без особых показаний, которые определяет врач, нет необходимости делать компьютерную томографию, так как эта процедура сама по себе сопровождается большой лучевой нагрузкой, поэтому чаще всего достаточно бывает проведение качественного рентгеновского снимка органов грудной клетки. И в зависимости от полученных результатов врачом определяется степень тяжести болезни и уже назначается лечение. В такие моменты самолечение категорически недопустимо, уж тем более применение каких-то сомнительных препаратов, в том числе и противовирусных или использование методов «народной медицины», – говорит Райхан Тулеутаева.

Организм каждого человека уникален, к тому же у многих взрослых пациентов есть свои заболевания, противопоказания к тем или иным препаратам. Сегодня в социальных сетях можно встретить много «экспертов», которые советуют небезопасные препараты для амбулаторного лечения. Для кого-то может эти препараты окажутся полезными, а если вы, к примеру, имеете хроническое заболевание, или принимаете какие-то другие препараты, такие как антикоагулянты или иммунодепрессанты (преднизолон, цитостатики), возрастает риск нежелательных лекарственных реакций. Без контроля свертывающей системы крови, без знаний о состоянии иммунной системы человека прием лекарств, в том числе так называемых иммуномодуляторов (циклоферон, препараты тимуса), может оказаться крайне губительным, предупреждает врач высшей категории.

Особый акцент сделан на использовании при КВИ различных антибиотиков – в первые пять-шесть суток протекания болезни от этих препаратов следует категорически отказаться, в дальнейшем, если будет назначение врача, употреблять их следует строго в указанных дозировках и в указанном режиме. Несоблюдение правильного режима дозирования антибиотиков и их бесконтрольное использование, злоупотребление приводит к развитию у пациентов антибиотикорезистентности, когда в последующем многие микроорганизмы могут стать устойчивыми к воздействию антибиотика. Райхан Тулеутаева отмечает, что проблема антибиотикорезистентности является мировой проблемой, и в нашей стране она тоже стоит остро. Следует помнить, что пандемия пройдет, и человечество по-прежнему будет встречаться с разного рода возбудителями инфекции, вирусными, бактериальными. Поэтому очень важно подходить разумно к использованию этой очень важной группы препаратов. Важно помнить о том, что есть резервные антибактериальные препараты, которые используются для лечения септических состояний и их не так много. Важно сохранить эту группу препаратов для защиты человечества от возбудителей тяжелых инфекций.

Впрочем, поддержать организм могут не только медикаменты, но и правильное питание. В период болезни, да и вообще в целом следует отказаться от вредной пищи, по возможности чаще употреблять свежие овощи и фрукты. Укреплению иммунитета, а также улучшению состояния микрофлоры кишечника способствуют кисломолочные продукты, в числе которых и кумыс. Рекомендуется ежедневно включать в рацион бульоны, для восполнения белка необходимо употреблять мясо, желательно конину или молодую говядину. Отказаться категорически следует от алкоголя и других вредных привычек, отмечает эксперт.

Немаловажным в борьбе с КВИ является сохранение правильного психоэмоционального статуса. Чаще всего люди, находясь под информационным давлением, начинают испытывать страх, из-за болезни потерять работу, заразить близких и, наконец, страх смерти. Страх сам по себе способен притягивать неприятности и болезни. Как показывает статистика, подавляющему большинству удается победить болезнь. Важно об этом помнить, целенаправленно и уверенно предпринимать все шаги, необходимые для выздоровления.

– Многие даже представить не могут, как много зависит от эмоционального состояния человека, как важно смотреть «правильные» телепередачи, поддерживать связь с родными, которые всегда окажут всяческую поддержку, – объясняет врач высшей категории.

Стоит опасаться применять «народные» советы, которыми сейчас изобилуют социальные сети.

– Видела недавно в YouTube видеоролик о том, как «эксперты» рекомендуют в качестве эффективного средства от коронавирусной инфекции употреблять в пищу смесь из чеснока, лука, соли и еще каких-то специй. Съевшему такое гарантированы боли в желудке и диарея, связанная с обострением панкреатита, холецистита, гастрита. Эта гремучая смесь может стать причиной как минимум ожога слизистой пищевода и желудка, обострения язвенной болезни и ее осложнений. Очень важно не проводить столь опасные эксперименты над собой, нужно употреблять безопасные и полезные продукты, – советует Райхан Тулеутаева.

При лечении коронавирусной инфекции в домашних условиях медики рекомендуют большое внимание уделять личной гигиене, по возможности изолировать заболевшего в отдельную комнату, использовать отдельную посуду, полотенце, постараться ежедневно делать влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, ежедневно проветривать помещение, избегая сквозняков, нельзя забывать о ежедневной смене нательного и постельного белья. Следует вести активный образ жизни несмотря ни на что – делать гимнастику, различные дыхательные упражнения. Но как уже отмечалось неоднократно, организм у людей разный, разное и состояние иммунной системы, ответственной за защиту организма от вирусов и бактерий, и, соответственно, предпринимаемые меры порой бывают недостаточными.

Следует напомнить, что на данный момент вакцины от коронавирусной инфекции нет, так же как и какого-то определенного эффективного средства для лечения. Все еще наилучшим вариантом остается профилактика заболевания, укрепление своего организма. Такого же мнения придерживается и Райхан Тулеутаева.

– Есть ряд правил, которые могут значительно снизить риск заболевания. Это обязательный масочный режим, если вы находитесь в обществе, не притрагиваться к лицу, к маске до тех пор, пока вы не обработаете руки, причем мыть руки нужно как можно чаще. Важно носить с собой карманный санитайзер, соблюдать социальную дистанцию. По возможности отказаться от посещения мест большого скопления людей, особенно важно сейчас отказаться от проведения массовых мероприятий, таких как тои, банкеты, пышные свадьбы. Когда мы интересуемся у людей, заболевших КВИ, о том, где они могли заразиться, чаще всего они рассказывают, что были в гостях или сами принимали гостей, – отмечает эксперт. – Есть большие риски заражения в общественном транспорте, поэтому без крайней необходимости не подвергайте себя риску инфицирования, – советует врач.

Подытоживая встречу, заведующая кафедрой фармакологии НАО «МУС» поделилась своими мыслями о причине возникновения вируса COVID-19. По ее мнению, пандемия – это результат безответственного отношения человека к окружающей среде и к своему здоровью. Если учитывать, как изо дня в день люди варварским способом добывают природные ресурсы, вырубают леса, загрязняют водоемы, уничтожают флору и фауну, не говоря уже о чудовищных выбросах промышленных объектов, электростанций и автомобилей в атмосферу – в такое предположение не сложно поверить. Райхан Тулеутаева убеждена, что, если человечество продолжит идти по этому пути – COVID-19 далеко не последняя и не самая страшная глобальная катастрофа, которая ждет нас в обозримом будущем. К слову, многие эксперты по-разному оценивают происходящее, но все они сходятся в одном – мир после пандемии уже не будет прежним, остается надеяться, что мы сделаем правильные выводы.

Флора Левина

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