Не дорожат ни кошельком, ни жизнью

В Восточно-Казахстанской области за минувший день зарегистрировано 18 фактов нарушения ограничительного режима, установленного главным государственным санитарным врачом.

21 февраля в Усть-Каменогорске зарегистрировано четыре факта нарушения масочного режима в непродовольственных магазинах, торговых домах и общественном транспорте.

В городе Семее выявили 12 нарушений масочного режима в торговых домах, на рынках и в общественном транспорте. Составлены семь протоколов на сумму 306 285 тенге.

В Риддере выявлено одно нарушение по обслуживанию посетителей без маски.

В Глубоковском районе также зарегистрировано одно нарушение масочного режима. Сумма штрафа – 43 755 тенге.

Те, кто не желает учиться на чужих ошибках, продолжают совершать свои собственные. Штрафные санкции, даже в таком солидном размере, – это минимальное наказание для тех, кто не ценит собственное здоровье и здоровье тех, кто его окружает.