Не дать искре разгореться

По информации ДЧС ВКО, количество пожаров в регионе удалось снизить на 18 процентов, а число погибших во время возгораний уменьшилось почти вдвое.

Для предотвращения несчастных случаев в области специалисты осуществляют подворовые обходы, устанавливают датчики угарного газа, а также оказывают помощь в обустройстве печного отопления в семьях, относящихся к социально уязвимой группе.

– Не может не радовать тенденция уменьшения возгораний в частном секторе, – сообщила главный специалист Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Анастасия Скляр. – Нам удалось снизить число пожаров на 18 процентов. В целом по области с начала года зарегистрировано 493 возгорания на территории жилого сектора (в прошлом году их было 603). Однако по-прежнему серьёзной обстановка остаётся в отопительный сезон.

Так, с момента наступления холодов уже произошло 97 пожаров (в прошлом году зарегистрировано 89 случаев).

– Также, к сожалению, возросло число случаев отравления угарным газом, – подчёркивает Анастасия Скляр. – В текущем году отравления унесли жизни восьми человек (из них трое жителей Усть-Каменогорска, трое жителей Катон-Карагайского района) – это в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Количество обратившихся за медицинской помощью в результате отравлений уменьшилось почти в четыре раза. За прошедшие месяцы к медикам обратились всего девять жителей области, в то время как в прошлом году пострадавших было более 30 человек.

ДЧС ВКО традиционно проводит профилактическую работу с населением, а также осуществляет мероприятия по недопущению пожаров.

Специалисты констатировали, что в большинстве случаев возгорания происходят на территории дачных участков, горят хозпостройки. Почти 80 процентов пожаров приходится именно на частный сектор.

– Тем не менее мы добиваемся положительной динамики по снижению случаев гибели людей при пожарах, – отметила Анастасия Скляр. – Количество трагических исходов уменьшилось почти вдвое.

В центре пристального внимания спасателей по-прежнему находятся жители, относящиеся к социально уязвимым категориям населения, в том числе многодетные семьи, одинокие пожилые люди, инвалиды.

– На сегодняшний день в области насчитывается 3174 дома с печным отоплением, в которых проживают люди из социально уязвимых групп, – говорит главный специалист УГПК. – По итогам обхода выявили 1802 дома, которые потенциально подвержены риску возгораний. Зачастую печи в таких домах в плачевном состоянии, есть проблемы с проводкой. Из них 440 домов в короткие сроки полностью устранили нарушения.

Подворовые обходы – не единственный способ уберечь людей от пожаров. В таких домах устанавливают специальные датчики угарного газа.

– Нельзя не отметить работу местных исполнительных органов, – добавила Анастасия Скляр. – Акиматы также приходят на помощь. Например, в Шемонаихе одна из семей состоит на учёте – женщина воспитывает пятерых детей. Акимат района помог ей полностью переложить печь, таким образом обезопасив семью от возможных неприятностей.

Лилия Дроздова