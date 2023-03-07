Не дать большой воде разгуляться

Погода продолжает преподносить жителям Восточно-Казахстанской области сюрпризы, усложняя паводкоопасную ситуацию. В первые дни весны на территории региона объявлено штормовое предупреждение.

Резкое повышение температуры, обильные осадки в виде снега и дождя, низовая метель, порывистый ветер и гололедица… Такими выдались первые дни долгожданной весны. Непростая метеоситуация наблюдается как в самих населённых пунктах, так и за их пределами.

Напомним, в регионе готовиться к большой воде начали заранее. Уже первого февраля был объявлен режим повышенной готовности к паводкам, проведены необходимые профилактические меры, в очередной раз население проинструктировано, как себя вести в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В Усть-Каменогорске специалисты провели подготовительные работы на водопропускных, дренажных, водоотводных, арычных сооружениях, открыли и проверили дождеприёмники канализационной системы города.

На официальной странице городского акимата в сети Instagram сообщается, что сточные системы в микрорайонах Защита, Аблакетка, Шмелёв лог, Согра, посёлке Красина, селе Ахмирово в осенний период полностью очищены от поросли и мусора, в последние несколько недель они освобождены от снега и полностью готовы к приёму воды.

Проводится мониторинг потенциально опасных участков. На экстренный случай заготовлена мешкотара с песком. На дежурстве находится шесть ассенизаторских машин для откачки воды, рассредоточенных в разных частях города.

«Просим соблюдать спокойствие. В случае возникновения угрозы подтопления необходимо сообщать по телефонам: 53-25-77, 80-777-331-85-36 или в директ аккаунта @tazaoskemen», – сообщается на официальной странице городского акимата.

Меры по предотвращению возможных паводков принимаются и в других городах и районах области. Во избежание заторов начались взрывные работы по вскрытию рек. В области определены 16 уязвимых участков в четырёх районах, где возможны заторы и зажоры льда. Расположены они на реках Иртыш, Уба, Бухтарма и Курчум. На всех участках в течение марта запланированы профилактические работы.

– Мы начали с Шемонаихинского района, здесь особую угрозу для населённых пунктов представляет река Уба. В связи с этим в сёлах Верх-Уба, Убинка, городе Шемонаиха и посёлке Усть-Таловка будут проведены профилактические взрывы, – сообщил начальник Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Ерлан Балтабаев. – Уже дробили лёд в сёлах Верх-Уба и Убинка. Здесь толщина льда на реке достигает одного метра, площадь дробления составила 19400 квадратных

метров.

Помимо этого в ВКО прошли традиционные тактико-специальные учения в рамках Республиканских командно-штабных учений «Көктем-2023».

– В рамках учений отрабатываются вопросы взаимодействия служб и оповещения населения, проводятся практические противопаводковые мероприятия, тактико-специальные тренировки по действиям сил формирований гражданской защиты и населения в паводковый период, – пояснили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Во всех городах и районах области свои задания для отработки, но их цель одна – предотвратить возможное половодье. К примеру, в посёлке Глубокое по легенде в результате резкого повышения температуры воздуха и осадков в виде дождя талыми водами подтопило жилые дома и надворные постройки. К слову, этот посёлок выбран не случайно – именно здесь и в пяти других населённых пунктах района в 2018 году большая вода подтопила жилые дома.

Личный состав отряда экстренного реагирования и пожарной части с привлечением инженерной техники в первую очередь оповестили население, а также провели работы по очистке и укреплению берегов арычных сетей и каналов. В общей сложности вывезено 6,9 тысячи кубических метров снега. Также в здании школы был оборудован пункт эвакуации, спальные места, место для питания. Спасатели отработали задание на отлично.

Всего за время учений по области вывезено 19,8 тысячи кубических метров снега, углублено восемь километров каналов и арыков, очищено 11 водопропускных сооружений и семь автомобильных мостов. В Усть-Каменогорске на реке Маховка проведены работы по берегоукреплению на 400 метров, в Шемонаихинском районе на реке Уба проведено дробление льда.

Специалисты прикладывают максимум усилий, чтобы весна прошла спокойно. Однако во многом развитие событий зависит от обычных жителей.

– Восточноказахстанцам стоит уже сейчас активно готовиться к половодью и проводить очистку прилегающей к домам территории. Очищать арыки от снега и мусора, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение талых вод и предотвратить подтопления жилых домов и надворных построек, – подчеркнули в пресс-службе ДЧС ВКО.

В ведомстве также добавили, что на случай осложнения ситуации сформирована группировка сил и средств местных исполнительных органов и формирований служб гражданской защиты с численностью 1719 человек, 756 единиц техники, 83 единицы плавательных средств и 224 мотопомпы.

Ещё одна угроза, которая может возникнуть за пределами населённых пунктов, – сход снежных лавин. Чтобы минимизировать риски возникновения чрезвычайной ситуации, спасатели перекрывают опасные маршруты в ночное время суток, а также производят профилактические спуски.

– Ветер, перепады температуры и осадки, которые наблюдаются в регионе в первые дни марта, способствуют тому, что лавины могут сходить самопроизвольно, – рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО. – Сотрудники ВК филиала «Казселезащиты» продолжают сбрасывать снег со склонов, расположенных вдоль автодорог области.

Представители ДЧС ВКО обращают внимание любителей отдыха в горах, что во время штормового предупреждения категорически запрещён выход и выезд в горы. Также, проезжая мимо лавиноопасного участка на автомобиле, нужно максимально быстро покинуть этот сектор.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Татьяна Кравченко