Не дали стать миллионером 

Запрещённые вещества на 15 миллионов тенге изъяли полицейские Восточно-Казахстанской области.

Сотрудники отдела по противодействию наркопреступности Семея обнаружили и изъяли у местного жителя крупную партию запрещённых веществ – марихуану, которую он планировал сбывать. Стоит отметить, что для этих целей семейчанин подготовился основательно: арендовал квартиру в одном из районов города и машину для перевозки, а также договорился с покупателями об условном месте встречи.

– В результате разработки сотрудники полиции раскрыли всю завуалированную схему преступления, – сообщил начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев, – установили адрес съёмной квартиры, личность покупателей, которым подозреваемый успел сбыть небольшой объём товара.

Во время обыска на съёмной квартире стражи порядка обнаружили и изъяли три коробки, в которых находились пять контейнеров с марихуаной. Общий вес изъятых запрещённых веществ – 54 килограмма, стоимость на чёрном рынке – 15 миллионов тенге.

Добавим, что в отношении задержанного применена мера пресечения «содержание под стражей». Ему грозит лишение свободы от десяти до 15 лет.

Татьяна Кравченко

Семей