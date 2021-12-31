Не человек для государства, а государство для человека
Пандемия вот уже почти два года держит весь мир в своей власти. Несмотря на все сложности, связанные с ней, можно сказать, что уходящий год для нашей страны был плодотворным.
Ключевая задача – восстановление экономического роста
Для Казахстана, как и многих других стран, на нынешнем этапе приоритетным было постпандемийное восстановление экономического роста. Вместе с тем главным лейтмотивом года стало 30-летие Независимости, которое страна отметила на высоком уровне. 16 декабря – священный праздник, особая дата для каждого казахстанца. Поэтому в рабочем графике Главы государства фокус был сделан в основном на этих двух направлениях.
Мировое сообщество только начинает приходить в себя после «шока», вызванного пандемией. Экономический кризис затронул все страны, в том числе и Казахстан. Лишь во второй половине этого года многие государства возобновили производство, стали восстанавливаться торговля и деловые контакты. По сравнению с прошлым годом в нашей стране также произошли определенные положительные сдвиги.