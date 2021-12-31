Не человек для государства, а государство для человека

Пандемия вот уже почти два года держит весь мир в своей власти. Несмотря на все сложности, связанные с ней, можно сказать, что уходящий год для нашей страны был плодотворным.

Для Казахстана, как и многих других стран, на нынешнем этапе приоритетным было постпандемийное восстановление экономического роста. Вместе с тем главным лейтмотивом года стало 30-летие Независимости, которое страна отметила на высоком уровне. 16 декабря – священный праздник, особая дата для каждого казахстанца. Поэтому в рабочем графике Главы государства фокус был сделан в основном на этих двух направлениях.

Мировое сообщество только начинает приходить в себя после «шока», вызванного пандемией. Экономический кризис затронул все страны, в том числе и Казахстан. Лишь во второй половине этого года многие государства возобновили производство, стали восстанавливаться торговля и деловые контакты. По сравнению с прошлым годом в нашей стране также произошли определенные положительные сдвиги.

В периодических изданиях в свет вышли две статьи и два интервью Главы государства. Касым-Жомарт Кемелевич выступил с 12 видеообращениями на различных мероприятиях. На его странице в Twitter было опубликовано порядка 350 сообщений. Пресс-служба Президента обеспечивает максимально широкое распространение информации о мероприятиях с участием Главы государства.

Нужно также отметить, что с этого года Касым-Жомарт Токаев является председателем Ассамблеи народа Казахстана и партии «Nur Otan». Известно, что обе эти организации обладают большим политическим авторитетом в обществе.

Далее более подробно остановлюсь на ключевых результатах проделанной работы.

В приоритете – повышение благосостояния граждан

В рамках мер по восстановлению экономики Глава государства поручил Правительству и акимам не допустить роста цен на продукты питания и социально значимые товары, а также горюче-смазочные материалы и медикаменты. Сейчас в этом направлении идет масштабная работа.

Если говорить о конкретных шагах, направленных на улучшение жизни казахстанцев, нужно отметить озвученное в нынешнем Послании решение Президента о повышении с 1 января 2022 года уровня минимальной заработной платы с 42,5 тыс. до 60 тыс. тенге. Это нововведение напрямую затронет более одного миллиона человек, а косвенно охватит практически всех работающих.

Были обозначены новые приоритеты и задачи в сферах образования, науки, культуры, искусства и спорта. Особый упор делался на эффективности, продуктивности инициатив, реализуемых во благо народа. Несмотря на карантинные ограничения, можно констатировать, что государство всецело выполнило свои социальные обязательства перед гражданами. Оказывается и всесторонняя поддержка бизнесу.

Утверждена Концепция развития гражданского общества до 2025 года, нацеленная на совершенствование законодательной и институциональной основы неправительственного сектора, повышение активности граждан, формирование системы общественного контроля. 8,6 тыс. человек приняли участие в отборе в Президентский молодежный кадровый резерв, из которых все этапы прошли только 50 кандидатов.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с традиционным Посланием народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». На основе этого ключевого документа была определена среднесрочная экономическая политика, приняты Национальный план развития до 2025 года, новая Система государственного планирования. Утверждены 10 национальных проектов.

Для реализации эффективных мер в данном направлении Президент призвал активнее привлекать к проектам отечественных и иностранных инвесторов. Для дальнейшего улучшения инвестиционного климата в стране предприняты шаги по созданию существенных преференций для потенциальных инвесторов.

Особое внимание Глава государства уделяет социально-экономическому развитию регионов. Важным является повышение конкурентоспособности отечественных предприятий. Касым-Жомарт Токаев посетил ряд регионов, где ознакомился с их производственным и сельскохозяйственным потенциалом, провел рабочие совещания на местах.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Алматинской областях Президент встретился с вновь избранными сельскими акимами, осмотрел местные предприятия, обсудил текущее состояние и перспективы сельского хозяйства, повышение производительности труда, а также определил приоритетные направления развития регионов.

В ходе визита в Мангистау­скую область Главе государства представили проекты по развитию туристического кластера.

В Восточно-Казахстанской области Президент дал старт работе второй фабрики Актогайского горно-обогатительного комплекса, которая, несомненно, в будущем станет одним из крупнейших промышленных производств в стране. Предприятие приносит в бюджет 80 млн долларов, его открытие позволило создать 700 новых рабочих мест. Всего на комбинате трудятся свыше 3 000 человек.

На открытии фабрики Глава государства выразил признательность за проведенную работу и с удовлетворением отметил: «Это стало достойным подарком к 30-летию Независимости. Ранее я уже говорил о необходимости уделять внимание реализации таких конкретных проектов. Новое предприятие – наглядное тому подтверждение».

В Жамбылской области Президент ознакомился с инвестиционными проектами, осмотрел новое жилье для сотрудников НИИ проблем биологической безопасности, а также оценил потенциал завода по производству иммунобиологических препаратов Otarbiopharm.

В Карагандинском регионе Глава государства запустил полиметаллическую обогатительную фабрику и посетил историко-культурный комп­лекс «Жошы хан» в Улытауском районе.

В ноябре Касым-Жомарт Кемелевич совершил поездку в Павлодарскую область, где ознакомился с работой двух крупных предприятий по производству железнодорожного оборудования в Экибастузе. Оба этих завода обеспечивают занятость местного населения и поставляют продукцию на отечественный и зарубежные рынки. Нужно подчеркнуть, что Глава государства в своих поездках по регионам уделяет пристальное внимание работе промышленных предприятий, заводов и фабрик.

Как вы знаете, в Казахстане наряду с крупными городами и селами, также есть и моногорода, которые занимают особое место в развитии страны. В Экибастузе Глава государства провел совещание по развитию моногородов. Сегодня в Казах­стане 89 городов, из них 27 – моногорода, где проживают 1,4 млн человек. Взаимосвязи с другими населенными пунктами и даже с соседними поселками в приграничных районах очень важны в их повседневной жизни.

Сегодня реализуются 79 значимых проектов для диверсификации экономики моногородов и создания альтернативных производств в несырьевых секторах. В каждом таком городе функционирует Центр поддерж­ки предпринимателей, оказывающий информационные услуги в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025». Планируется, что до 2025 года на развитие инфраструктуры моно- и малых городов будут ежегодно выделяться средства в размере 15 млрд тенге.

Президент с рабочим визитом посетил крупнейший мегаполис страны – Алматы, где провел совещание с представителями финансового сектора Казахстана. В городе сосредоточены крупные бизнес-центры и предприятия. Но также имеются свои экономические и жилищно-коммунальные проблемы. Поэтому Алматы всегда находится в фокусе особого внимания.

Наряду с этим ведется работа по совершенствованию административно-территориального устройства республики. В марте Глава государства подписал Указ о создании нового района «Сауран» с административным центром в селе Шорнак в Туркестанской области.

Надо сказать, что в этом году Касым-Жомарт Кемелевич не смог посетить некоторые регионы страны из-за плотного рабочего графика, зарубежных визитов. Однако он непосредственно принимал у себя акимов либо связывался с ними по телефону. Поэтому Президент всегда в курсе текущей ситуации и перс­пектив развития регионов. И соответственно, каждый регион постоянно находится в фокусе внимания Главы государства.

Отдельным приоритетом развития страны является диверсификация экономики, реализация прорывных проектов, создание новых рабочих мест, решение социально-экономичес­ких проблем областей, активизация транспортного сообщения между регионами.

Эффективные инициативы на благо страны

У нашего народа есть замечательная пословица: «Кеңесіп пішкен тон келте болмас» («Сила народа – в единстве»). Национальный совет общественного доверия, созданный по инициа­тиве Главы государства два года назад, как раз отражает суть этой народной мудрости.

Президент в одном из своих выступлений сказал, что заседания НСОД – это современный пример значимых исторических собраний, проходивших в Ордабасы, Культобе, Улытау. НСОД стал эффективной площадкой для обсуждения и решения проблемных вопросов в стране. На сегодня для реализации инициатив НСОД было принято более 90 нормативно-правовых актов. В том числе законы, указы Президента и постановления Правительства, приказы министерств. Все эти меры свидетельствуют, что деятельность НСОД оправдывает себя.

Именно на этой диалоговой площадке были озвучены и претворены в жизнь многие инициативы. В их числе: увеличение заработной платы преподавателей и медиков; повышение стипендий студентов, магистрантов и докторантов; создание Комитета санитарно-эпидемиологического контроля; утверждение новых подходов в сфере оказания образовательных услуг детям с особыми потребностями; увеличение в два раза размера субсидий на переезд граждан из южных в северные регионы; повышение базовых налоговых ставок на неиспользуемые земельные участки; введение запрета на продажу и аренду сельскохозяйственных земель иностранцам и иностранным юридическим лицам.

С начала этого года была реализована инициатива по досрочному использованию гражданами части своих пенсионных накоплений. Благодаря этой мере около 800 тыс. казахстанцев смогли использовать свои пенсионные накопления для покупки недвижимости, погашения ипотечных кредитов, лечения.

В мае этого года внесены изменения в Конституционный закон «О выборах в РК». В соответствии с нововведениями 25 июля в Казахстане впервые состоялись прямые выборы сельских акимов. В стране были избраны 864 акима. В результате состав сельских акимов обновился на 52%.

Проведение выборов сельских акимов можно расценить как шаг, прежде всего сделанный в интересах народа. В СМИ, социальных сетях много писали об эффективности этой инициа­тивы. Согласно проведенным опросам, подавляющее большинство граждан поддержали выборы, оценив их положительный эффект. Это прямое свидетельство, что инициатива Главы государства о проведении прямых выборов сельских акимов явилась новой и эффективной моделью отношений власти и общества. Ведь теперь сельчане могут апеллировать к избранному акиму, которому делегировали право отстаивать свои интересы и решать проблемные вопросы. Такая возможность прямых выборов главы местной исполнительной власти появилась у народа впервые.

Еще одно новшество, которое получило одобрение у сограж­дан, – инициатива «Сказано – сделано». Пресс-служба Президента на постоянной основе публикует информацию об исполнении поручений Главы государства, данных в Посланиях, на важных совещаниях.

К примеру, следует отметить проблему, возникшую с рекой Калжыр в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области. Касым-Жомарт Кемелевич, прочитав в газете «Айкын» статью о загрязнении золото­искателями окружающей среды, сразу обратил внимание на эту ситуацию, волновавшую местных жителей. Он немедленно поручил уполномоченным органам и акимату области решить данную проблему. В результате предприниматели, нарушившие закон и причинившие значительный вред окружающей среде, были оштрафованы. У них были отозваны лицензии на добычу полезных ископаемых.

Также была поставлена точка в резонансном вопросе о предоставлении земель в частную собственность или аренду. Видя сложившуюся ситуацию, Глава государства инициировал и подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений». Закон запрещает продажу и аренду сельскохозяйственных земель иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, международным организациям и другим лицам. В целом таких примеров можно привести немало.

В условиях глобальной турбулентности и возрастающей конкуренции Президент большое внимание уделяет достижению поставленных целей и защите интересов государства. В противном случае мы, как страна, много проиграем, многое упустим. Он неоднократно это подчеркивал.

В прошлом году Глава государства поручил казахстанским медикам разработать отечественную вакцину от COVID-19. Нашими учеными были разработаны субъединичные вакцины QazCovid-in (QazVac) и QazCoVac-P, что получило высокую оценку со стороны международного сообщества. Это достижение – важный шаг для будущего нашей страны, ее конкурентоспособнос­ти и благополучия. В настоящее время казахстанские вакцины включены в список кандидатов для регистрации в ВОЗ.

На сегодняшний день по рес­публике привито первым компонентом – более 9 млн 129 тыс. человек, вторым – свыше 8 млн 434 тыс. человек, что составляет свыше 70% от общего числа граж­дан, подлежащих вакцинации. С 12 ноября начата вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Недавно было принято решение о ревакцинации населения.

Возвращению казахстанцев к привычной жизни, началу восстановления экономической активности способствовало внедренное в этом году приложение «Ashyq». Мы одними из первых начали применять подобные цифровые решения.

Для поддержки предпринимателей запущен онлайн-сервис «Правительство для бизнеса», который работает по принципу «одного окна».

Одной из приоритетных задач является укрепление национальной идентичности. Без модернизации сознания граждан изменения в стране невозможны. Богатое культурное наследие, оставленное предыдущими поколениями, интеллектуальные и гуманистичес­кие достижения выдающихся мыслителей, деятелей – в этом кроется самобытность нашего народа, его главный духовный стержень.

Поэтому 175-летие акына Жамбыла Жабаева было отмечено на республиканском уровне. Неоценимый вклад в достижение свободы и Независимости принадлежит Алихану Бокейханову, одному из выдающихся деятелей движения «Алаш». В этом году мы отметили его 155-летие и юбилейные даты других его сподвижников. В столице были открыты памятники великим сынам казахского народа – Алихану Бокейханову, Ахмету Байтурсынову и Миржакыпу Дулатову, а также известному государственному и общественному деятелю Жумабеку Ташенову. Открытие мемориалов было приурочено к 30-летию Независимости страны.

Важную роль в формировании и укреплении национальной идентичности играет Наурыз мейрамы. В этом направлении Глава государства призвал переосмыслить смысл и значение Наурыз мейрамы, расширить его содержание, пересмотреть воспитательную роль, закрепив национально-патриотический и экологический мотив.

Резюмируя, необходимо отметить, что все инициативы, выдвинутые Президентом, работают на благо страны и народа.

Активизация международного сотрудничества

В текущем году активность нашей страны на внешнеполитическом направлении значительно возросла по сравнению с 2020 годом. Глава государства совершил 10 зарубежных визитов, с его участием прошло около 150 различных международных мероприятий, а также 20 международных саммитов и форумов.

Внешняя политика Казахстана сохранила сбалансированный и конструктивный курс. В фокусе внимания находились вопросы защиты национальных интересов, обеспечения региональной и международной безопасности. В этом году Казахстан председательствует в Евразийском экономическом союзе, а также в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии с 2020 по 2022 год. Это придает новый импульс реализации внешнеполитических инициатив страны и налагает дополнительную ответственность. Приоритетом на международном треке является укрепление добрососедских отношений со странами Центральной Азии. В условиях пандемии Казахстан оказал гуманитарную помощь Кыргызстану, Таджикистану и находящемуся в тяжелой ситуации Афганистану.

Говоря о мероприятиях, нацеленных на развитие двусторонних отношений, следует отметить государственный визит в Казахстан Президента Кыргызской Республики. Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели плодотворные переговоры с целью дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. Одним из итогов этой встречи стало открытие в Бишкеке памятника Абаю, а в Нур-Султане – памятников Манасу и Чингизу Айтматову.

В текущем году Президент Казахстана совершил государственные визиты в Южную Корею и Туркменистан, а также посетил с официальными визитами Таджикистан, Бельгию и Швейцарию.

В ходе государственного визита в Южную Корею состоялась его встреча с Президентом Мун Чжэ Ином, было подписано Соглашение об открытии Генерального консульства Казахстана в городе Пусане. Также заключены свыше 30 соглашений на сумму 1,7 млрд долларов. Одним из ярких событий в ходе визита стало открытие бюста Абая на территории Кибер­университета в Сеуле.

В Туркменистане было под­писа­но 20 документов, направленных на развитие сотрудничества в сферах экономики, торговли, сельского хозяйства, транспорта, образования и культуры. В ходе визита была достигнута договоренность о проведении в 2022 году Дней культуры Турк­менистана в Казахстане. Также по инициативе Президента Турк­менистана в Ашхабаде будет установлен памятник Абаю.

В рамках официального визита в Душанбе проведены переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. По итогам встречи было подписано 6 двусторонних соглашений, цель которых – довести объем взаимной торговли до 1 млрд долларов и вывести казахско-таджикские отношения на новый уровень.

В ходе визита в Бельгию сос­тоялись переговоры Главы государства с Королем Филиппом и Премьер-министром Александ­ром Де Кроо. Была достигнута договоренность о создании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В Швейцарии состоялись переговоры с Президентом Ги Пармеланом. По их итогам было подписано 6 коммерческих соглашений на сумму свыше 300 млн долларов и 10 некоммерческих документов.

В этом году Глава государства также совершил рабочие поездки в Россию, Турцию и Таджикистан. В Москве Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности ситуации в Афганистане, а также обсудили сотрудничество в рамках интеграционных объединений.

Президент Казахстана принял участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле, который общим решением был преобразован в отдельную организацию. В своем выступлении Касым-Жомарт Кемелевич представил актуальное видение перспектив дальнейшего сотрудничества тюркоязычных государств в новых условиях. Президент также поблагодарил весь братский турецкий народ.

«Я сегодня хотел бы напомнить об еще одном исторически важном событии. В середине ХХ века волею судеб тысячи казахских семей, оказавшихся на турецкой земле, были по-братски, с теплом и радушием приняты Аднаном Мендересом. Это видный государственный и общественный деятель, в 50–60-х годах прошлого века он в течение десяти лет занимал пост Премьер-министра Турецкой Республики. Он сделал все, чтобы казахи смогли найти здесь кров и начать свое дело. Судьба Аднана Мендереса напрямую связана и с Островом демократии и свободы, на котором проходит наш саммит. Как Президент Казахстана, я от имени всего казахского народа хотел бы почтить память Аднана Мендереса и высказать искреннюю признательность всему турецкому народу за оказанную помощь», – сказал Глава государства.

Эти слова были процитированы не только многими турецкими СМИ, но и другими периодическими изданиями тюркских стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган искренне поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплые и добрые слова. Турецкий лидер также высказал сожаление по поводу того, что об Аднане Мендересе на его родине не вспомнили первыми, и призвал всех соотечественников помолиться за Аднана Мендереса и его сподвижников.

Когда с такой высокой трибуны звучат теплые и искренние слова о нашем народе, это не может оставить равнодушным. И конечно – это важный момент в укреплении уз братства между двумя народами.

Примечательно, что в текущем году программа встреч на высшем уровне в столице Казахстана началась с прибытия кыргызских братьев во главе с Президентом Кыргызстана, а завершилась в декабре государственным визитом лидера еще одной соседней и братской для нас страны – Президента Узбекистана. По итогам переговоров с Шавкатом Мирзиёевым была подписана Декларация о союзнических отношениях, имеющая историческое значение.

Хочу также отметить участие Главы государства в четырех международных мероприятиях в онлайн-формате в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это – Общие дебаты, Саммит ООН по продовольственным системам, Глобальный саммит по борьбе с COVID-19 и пленарное заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, посвященное Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Внимание всего мира привлек­ла ситуация в Афганистане. Глава государства на всех международных саммитах, конференциях и форумах, в которых принимал участие, призывал мировое сообщество не оставлять афганский народ один на один с его проблемами, оказать ему всемерную поддержку.

Казахстан оперативно передислоцировал Миссию ООН по содействию Афганистану и ряд других подразделений Организации в Афганистане. Касым-Жомарт Кемелевич выдвинул инициативу по созданию в Алматы регионального хаба ООН для доставки гуманитарной помощи Афганистану. Недавно по его поручению спецпредставитель Главы государства Ержан Казыхан посетил Кабул, где озвучил решение Казахстана оказать гуманитарную помощь этой стране.

Необходимо отметить, что столица Казахстана стала принимать большое количество иностранных делегаций высокого уровня. В целом в этом году Президент провел свыше 80 международных встреч и переговоров.

На внешнеполитической арене Казахстан последовательно укрепляет всестороннее сотрудничество со своими партнерами. Расширяется география международных контактов страны. Активизация взаимодействия по всем направлениям должна способствовать формированию нового постпандемического мира. Именно тогда откроются границы, на качественно иной уровень выйдут политические, экономические, культурно-гуманитарные и международные связи.

Заключение

Как вы знаете, Касым-Жомарт Токаев, вступая в должность Президента, заявил о строительстве справедливого общества. Глава государства поставил ключевую цель – сохраняя преемственность стратегического курса Елбасы, обеспечить всесторонний прог­ресс страны и приумножить дос­тижения Независимости. Можно с уверенностью утверждать, что, придерживаясь этих принципов, мы продолжаем путь устойчивого развития и процветания.

Для достижения намеченных целей нам важно беречь как зеницу ока три ценности, о которых говорил Президент, – это земля, язык и единство.

XXI век – это век знаний и компетенций. Устремления молодежи – будущего нашей страны прежде всего должны быть обращены к знаниям. Нужно стремиться стать специалистом, отвечающим требованиям современного мира. Президент в каждом своем выступлении, на встречах с молодежью, в своих статьях и интервью говорит о воспитании образованного поколения.

Два года подряд в Посланиях Главы государства большое внимание уделяется вопросу качественного образования. Это не пустые слова. Только на повышение заработной платы учителей в ближайшие три года из государственного бюджета будет выделено 1,2 трлн тенге. Только создав надлежащие условия для педагогов, мы сможем сформировать конкурентоспособную нацию.

Численность населения Казахстана растет. Перед нами стоит задача качественного изменения нации и формирования национального сознания.

Недавно в столице состоялось большое торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Независимости нашей страны. По сути, это стало первым масштабным собранием после введения ограничений из-за пандемии.

«Большое видится на расстоя­нии. Наши предки самой истории доказали, что казахи вправе жить в свободном и независимом государстве. И на рубеже тысячелетий наше знамя свободы и независимости гордо устремилось ввысь. Мы осуществили великую мечту нации – обрели Независимость. С этого момента казахский народ сделал шаг в светлое будущее, начав строить свое государство. Это торжество исторической справедливости. Созидание государства в совершенно новых геополитических реалиях – это нелегкая задача, которая под силу только настоя­щему лидеру. В самый сложный и неопределенный период на авансцену истории вышла такая личность, как Нурсултан

Назарбаев. Славная летопись Независимости написана руками Елбасы», – отметил Касым-Жомарт Кемелевич в своем выступлении.

Глава государства выделяет три этапа, пройденные независимым Казахстаном за три десятилетия. Такой подход ставит серьезные вопросы, каким будет четвертое десятилетие нашей Независимости, какое будущее ждет народ Казахстана. В ближайшее десятилетие государство, государственный аппарат и каждый из нас, кто считает себя гражданином этой независимой страны, должен следовать своему долгу.

«Чтобы наши усилия были продуктивны, мы должны расширять горизонты развития нации и иметь четкое представление о перспективах будущего нашего государства. Важно реально оценивать свои возможности, действовать максимально прагматично с учетом фундаментальных интересов страны. Перед нами стоят новые задачи, касающиеся повышения качества жизни граж­дан. Мы будем четко следовать основополагающему принципу «не человек для государства, а государство для человека», – подчеркнул Президент.

Выполнение этих поставленных задач, достижение высоких результатов – испытание для нас, уважаемые читатели.

Казахстан вступил в четвертое десятилетие Независимости. Пусть в нашей стране всегда будут мир и благополучие!