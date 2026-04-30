Учитель истории из Усть-Каменогорска Айдар Абильмажинов в результате многолетних упорных поисков официально установил место гибели деда по отцовской линии Абильмажина Байбулова, долгие годы считавшегося без вести пропавшим в годы Второй мировой войны.



Внук фронтовика, сам уже достигший зрелого возраста, предоставил нам при встрече в редакции официальные документы, которые наглядно и неоспоримо подтверждают его слова, как бывает в таких случаях, предельно строгим, кратким и конкретным языком архивных сведений и записей.



В почтовом конверте, адресованном на имя Айдара Абильмажинова, значится официальный отправитель в лице Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. Здесь содержится архивная справка соответствующего ведомства от 30 марта 2023 года под регистрационным номером №11/120952, о содержании которой рассказал наш собеседник.



– В архивной справке указываются следующие, очень важные для нас, сведения, привожу их целиком, сохраняя её текст в первоначальном виде, – говорит Айдар Абильмажинов. – Цитирую дословно: «По документам учёта безвозвратных потерь сержантов и солдат красной армии за период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. установлено, что стрелок 139 стрелкового полка, 41 стрелковой дивизии, ефрейтор Байбулов Абильмажин, 1904 года рождения, уроженец Восточно-Казахстанской области Курчумского района Маралханского с/с к/з Алтай (место рождения так в документе), призван в августе 1942 года Курчумским РВК (точная дата призыва не указана), умер от ран 1 марта 1943 года (где, не указано), похоронен:

с. Красный пахарь Орловской области. Жена Байбулова Хакен (Чакен) проживала по адресу: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, Муралханский с\с, населённый пункт не указан. Для уточнения места захоронения и сохранности могилы разыскиваемого просим обратиться в военный комиссариат Орловской области».



Таким образом, стала известна ещё одна, прежде неизвестная страница истории о Второй мировой войне, возвращено из небытия ещё одно имя пропавшего без вести солдата, сложившего свою голову от полученных ран.



ВЫШЛИ НА СЛЕД



По словам родственников фронтовика, пропавшего без вести, поиски и запросы в архивы долгое время не давали результата, потому что раненого бойца на поле боя подобрало не своё, а другое санитарное подразделение. Отсюда понятно и отсутствие там необходимых отчётных и сопроводительных документов, которые могли бы явно пролить свет на дальнейшую судьбу, проследить путь раненого Абильмажина, вынесенного с передовой, возможно, затем попавшего в военный госпиталь или полевую медсанчасть. Так или иначе, след бойца отыскали благодаря санитарам соседней воинской части, которые не делили бойцов на своих и чужих, в равной мере оказывали им помощь, спасая от неминуемой смерти, выносили в тыл, зачастую под огнём, рискуя собственной жизнью.



– Теперь мы точно знаем, что наш дед Абильмажин-аксакал не пропал без вести, не исчез бесследно с лица земли, которую защищал до последнего вздоха вместе со своими сослуживцами, – говорит Айдар Абильмажинов. – Он до конца выполнил свой священный воинский долг, нашёл упокоение и последний приют в Орловской области нынешней Российской Федерации, куда мы собираемся, как выпадет возможность, съездить, взять горсть земли. Определённая трудность заключается в том, что найти место захоронения и увидеть могилу деда будет не так просто, потому что есть сразу несколько населённых пунктов под одним названием, указанным в архивной справке.



ПАСПОРТ НА ЛАТЫНИ



Потомки фронтовика, к их чести и великому уважению, бережно сохранили и продемонстрировали нам обветшавший от времени паспорт деда, который заполнен на латинице и на русском языке. В нём записано, что Байбулов Абильмажин родился в 1904 году в Курчумском районе (место рождения указано неразборчиво), местом постоянного проживания значится село Кумашкино МТС Курчумского района.



– На примере этого паспорта мы всегда и всюду рассказываем, особенно современным школьникам, что использование латинского алфавита для нашего народа в прошлом не является большой новостью, – утверждает Айдар Абильмажинов. – В то далёкое время, ещё в начале двадцатого века, это вполне было в порядке вещей, а когда сегодня пытаешься сам прочесть и произнести латинские буквы и сложить их в понятные нам слоги и слова на казахском языке, для нас в этом особых трудностей не возникает.



На восьмой странице документа, удостоверяющего личность, под названием «Лица, вносимые в паспорт владельца» максимально отчётливо указаны малолетние дети аксакала-фронтовика: дочь Байбулова Рахиля и сын-Байбулов Сеильгумар, соответственно 1931 и 1938 годов рождения.

– Наш отец Ермек Байбулов не был вписан в документ, удостоверяющий личность, потому что на тот момент ещё не родился, – поясняет Айдар Абильмажинов. – Он появился на свет уже после того, как его отец, а наш родной дедушка, отравился на войну. Причём дед Абильмажин Байбулов как работник сельского совета однозначно имел бронь, то есть был освобождён от призыва на фронт, однако он сам добровольцем ушёл защищать Родину.



Бывшее село Кумашкино впоследствии оказалось затопленным на дне Бухтарминского водохранилища после строительства одноимённой ГЭС на трансграничной реке Иртыш. Его прежнее местонахождение покоится под огромной массой воды, о чём нынешнее поколение вполне может не знать, но память о его бывших жителях не может стереться бесследно и должна пробиться даже через громадную толщу времени, военных и мирных лет.



ПИСЬМО С ФРОНТА



Есть ещё одна семейная реликвия, каким-то чудом сохранившаяся в семье участника былых сражений, в виде пожелтевшего письма с фронта, для пущей сохранности заламинированная с обеих сторон уже в наши дни.



– Письмо написано простым графитовым карандашом на двух листках разлинованной бумаги с внешней и тыльной сторон, – поясняет Айдар Абильмажинов. – Они напоминают двойную страницу из тетради в линейку, как часто водится, вырванную привычным движением руки из её середины.

Здесь уже, в отличие от паспорта, автором использована в письме известная кириллица, мало чем отличающаяся от современного казахского алфавита, с помощью которой содержимое рукописного текста сегодня может легко прочитать и понять каждый.



На очень бледных от времени, истончившихся листках грифельный след простого карандаша во многих местах, особенно на сгибах и краях, заметно стёрся, но основной текст и смысл послания с фронта читаются без труда.



– В самом конце письма содержится номер полевой почты, со ссылкой на который мы прежде отправляли запросы в официальные инстанции, – продолжает Айдар Абильмажинов. – Если семья беспокоилась о солдате, то он, в свою очередь, думал не о себе, находясь под огнём врага, а о семье, оставшейся без помощи кормильца в глубоком тылу. Всячески старался он подбодрить родных людей, указывая в письме, что у него всё складывается прекрасно, настроение боевое, на здоровье нисколько не жалуется, с питанием и обмундированием никаких проблем нет, чего и другим желает.



НИТЬ СУДЬБЫ



По словам внука фронтовика, письмо стало одной из зацепок, с помощью которой удалось, в конце концов, выйти на след родного человека, пусть даже спустя много десятилетий. Здесь невольно приходит мысль, что как всё-таки полезно быть грамотным, образованным человеком, способным оставить после себя письменное послание, своеобразный код или ключ к поиску следов его пребывания на земле, защищаемой им от врагов.



– В письме наш дедушка Абильмажин указывает, что рядом с ним находится земляк из села Маралиха Курчумского района, предположительно Кесикбаев Камибай (некоторые буквы неразборчивы), – отмечает внук фронтовика. – Через деда интересуется, как его семья, все ли живы, здоровы, а это тоже своеобразная зацепка для возможных родственников земляка.



В целом, корни фронтовика, родословная берут начало именно в тех местах. Сам Айдар Абильмажинов тоже родился в селе Маралиха, в возрасте четырёх лет его отец Ермек Абильмажинулы Байбулов перевёз семью в бывшее село Будённовка (ныне – Таскайын) Курчумского района, где многие годы проработал учителем, а затем директором школы.



По стопам отца пошёл, став учителем истории, и наш собеседник Айдар Абильмажинов, и это помогло ему методично, шаг за шагом, обнаружить кончик путеводной нити своего героического деда, распутать сложный узел его судьбы. По словам внука, это вовсе не окончание семейной истории, а только самое начало, но это уже повод для отдельной публикации.

Таир Сапаргалиев

Фото из личного архива Айдара Абильмажинова

