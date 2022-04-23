Не быть собакой на сене

В Восточном Казахстане продолжают изымать неиспользуемые земли для пастбищных угодий.

Зачастую граждане, приобретя земли сельскохозяйственного назначения, годами не используют их. О таких говорил в Послании народу Казахстана Президент РК Касым-Жомарт Токаев, называя их «латифундистами», ведущими себя как собака на сене.

Подобные землевладельцы лишают местных жителей возможности заниматься животноводством, являющимся одной из наиболее распространённых форм хозяйствования на селе.

В Восточном Казахстане на начало прошлого года потребность населения в землях для пастбищ составляла около полутора миллиона гектаров.

В связи с образовавшимся дефицитом по поручению Президента РК была инициирована масштабная программа по изъятию пустующих и нерационально используемых земель для дальнейшей передачи их в пользование населению.

Благодаря этому к концу 2021 года дефицит земель сократился до миллиона гектаров. На сегодня потребность в пастбищах для выпаса скота из личного подворья составляет порядка 146 тысяч гектаров.

Об этом сообщила на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций руководитель областного Управления земельных отношений Надежда Михейлис.

– Всего на территории Восточно-Казахстанской области около 20 миллионов гектаров пастбищ, из них порядка 10 млн га закреплены за сельхозформированиями, в государственной собственности находятся 6,5 млн га земли, предназначенной для выпаса скота. Более 2,5 млн га пастбищных угодий имеются в распоряжении жителей населённых пунктов. Всего в регионе было изъято свыше 15 тысяч гектаров неиспользуемых пастбищ, что позволило уменьшить потребность в них на 85,5 процента, – озвучила данные Надежда Михейлис.

Особо острой эта проблема в последние годы остаётся для жителей Бескарагайского, Бородулихинского, Уланского районов, а также Усть-Каменогорска. К примеру, в областном центре животноводы нуждаются в 1,2 тысячи гектаров пастбищ.

– Для возврата земель сельскохозяйственного назначения в регионе проводится космомониторинг. Кроме того, усилен контроль за недобросовестными землепользователями с использованием широких возможностей цифровых технологий и методов, таких как платформа Qoldau.kz и Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары». На основании этих мониторингов акиматы городов и районов составляют акты и направляют в областной Департамент управления земельными ресурсами материалы для проведения проверок. Если факты подтверждаются – начинаются судебные процедуры, – пояснила руководитель Управления земельных отношений.

Она также добавила, что сама процедура по изъятию земель достаточно длительная: порой, чтобы вернуть землю в государственную собственность, требуется около года.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива редакции