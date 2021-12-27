Не бойтесь ставить высокую планку

«Любых целей, даже тех, что кажутся недосягаемыми, можно достичь упорным трудом и стараниями», – считает заместитель руководителя Дома дружбы – центра общественного согласия и председатель молодёжного штаба «Жаңғыру жолы» АНК ВКО Равиль Юнусов.

Герой повествования уже почти год является депутатом городского маслихата VII созыва от партии Nur Otan. Как признаётся сам Равиль, он прошёл большой путь и приложил немало усилий, чтобы стать нынешней версией себя.

– Никогда не поздно начать, главное – желание, – поделился молодой человек. – Любых целей, даже тех, что кажутся недосягаемыми, можно достичь упорным трудом и стараниями.

И это действительно так, наш герой знает об этом не понаслышке. Находясь на должности депутата городского маслихата, он активно коммуницирует с населением, вникает в актуальные проблемы и даёт рекомендации по их решению.

К Равилю Юнусову прислушиваются многие, знают – плохого не посоветует. Патриот своей страны, способный разрешать сложные задачи, находить компромиссы, эффективно вести переговоры, продвигать свои задумки в общество и самое главное – человек с большим и добрым сердцем.

Житель улицы Согринской областного центра характеризует депутата как человека дела, вспоминая своё обращение относительно сгоревшего электрического столба.

– Порадовала оперативность, – отметил горожанин. – Сразу после того, как я сообщил о проблеме, на адрес выехал Равиль Александрович вместе со специалистами, и в срочном порядке была произведена замена столба.

Помимо этого, Равиль на постоянной основе встречается с жителями города, обсуждая различные вопросы. Наиболее острый из них – автобусы, а если быть точнее – факторы, влияющие на качество оказания транспортных услуг.

– Ведутся переговоры с автоперевозчиками, – сказал молодой депутат. – Желание решить проблему есть. Будем действовать поэтапно.

По роду своей деятельности в качестве председателя молодёжного штаба «Жаңғыру жолы» АНК ВКО Равиль Юнусов находится в постоянном контакте с представителями молодого поколения, поэтому найти общий язык с молодыми людьми он может легко. Этот навык часто пригождается ему и как депутату.

Используя свой опыт, он проводит тематические встречи со школьниками и студентами, рассказывает о поиске себя, о лидерстве, межнациональных ценностях, на которых базируется политика нашего государства, и о многом другом.

Также Равиль Юнусов в диалоге с представителями различных профессий: с пожарными, учителями, медиаторами, хореографами и другими. Сотрудничество налаживается с целью совместными усилиями эффективно воздействовать на молодёжь и информировать о деятельности партии Nur Otan.

Пресс-служба АНК ВКО

Фото пресс-службы АНК ВКО