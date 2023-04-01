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Назначен Премьер-министр

01.04.2023
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Алихан Смаилов назначен Премьер-министром Республики Казахстан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении Алихана Смаилова Премьер-министром Республики Казахстан.

«Назначить Смаилова Алихана Асхановича Премьер-министром Республики Казахстан», – говорится в Указе Главы государства.

Мажилис во время пленарного заседания палаты после обсуждения депутатами кандидатуры главы Правительства проголосовал за проект постановления дать согласие Президенту Республики Казахстан на назначение Смаилова Алихана Асхановича на должность Премьер-министра Республики Казахстан.

В ходе голосования из 97 присутствующих на пленарном заседании депутатов 82 поддержали его кандидатуру, 7 депутатов выступили против, 8 воздержались.

inform.kz

01.04.2023
786

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