Назначен новый аким Уланского района

Теперь эту должность занимает Ренат Курмамбаев, который с июня 2019 года был акимом Катон-Карагайского района. Нового акима активу района представил глава региона Даниал Ахметов.

Ренат Курмамбаев родился 25 января 1980 года в Катон-Карагайском районе. Получил два высших образования по специальностям: «инженер-педагог» и «юриспруденция».

Трудовой путь начал учителем физической культуры в Жанаульгинской неполной средней школе.

В 2003 году поступил на государственную службу главным специалистом отдела культуры по работе с молодежью. Несколько лет работал заведующим отделом кадровой и государственно-правовой работы, а также руководителем организационно-кадрового отдела аппарата акима Катон-Карагайского района.

В 2009 году стал главным инспектором организационно-инспекторского отдела аппарата акима Восточно-Казахстанской области. В 2011 году трудился заместителем акима Катон-Карагайского района по социальным вопросам. С 2014 по 2019 годы – руководителем аппарата, а также заместителем акима Катон-Карагайского района. С июня 2019 года занимал должность акима Катон-Карагайского района.