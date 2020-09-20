Древние мудрецы говорили: «То, в чем ты всегда находишь радость, однажды принесет и огорчение».
Так пусть не останется тайной, что живость восприятия и умение сопоставлять вещи — это те самые две силы, которые, объединившись, дают все необходимое человеку. В них сокрыто и добро и зло.
Карьеризм, хвастовство, злобность, лживость и все остальные пороки тоже рождаются ими. И человек, как мы уже говорили, в силах не поддаваться пагубным страстям, если выработает в себе умение отличать хорошее от плохого.
Но одним разумом все же не устоять. Разум должен объединиться с волей, и тогда можно обуздать страсти и успешно противостоять порокам. Тот, кто обладает указанными выше качествами, может управлять живостью восприятия и силой притяжения однородного однородным, как верным иноходцем, которому знаешь где доверить поводья.
Слово 43
#РА_Абай175
фото из архива