Древние мудрецы говорили: «То, в чем ты всегда находишь радость, однажды принесет и огорчение».

Так пусть не останется тайной, что живость восприя­тия и умение сопоставлять вещи — это те самые две силы, которые, объединившись, дают все необходи­мое человеку. В них сокрыто и добро и зло.

Карье­ризм, хвастовство, злобность, лживость и все осталь­ные пороки тоже рождаются ими. И человек, как мы уже говорили, в силах не поддаваться пагубным стра­стям, если выработает в себе умение отличать хоро­шее от плохого.

Но одним разумом все же не устоять. Разум должен объединиться с волей, и тогда можно обуздать страсти и успешно противостоять порокам. Тот, кто обладает указанными выше качествами, мо­жет управлять живостью восприятия и силой притя­жения однородного однородным, как верным иноход­цем, которому знаешь где доверить поводья.

Слово 43

#РА_Абай175

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