Нажмут на тормоз

Всего несколько дней есть у восточноказахстанцев для того, чтобы подать заявку на легализацию иностранных автомобилей.

В связи с этим спецЦОН в Усть-Каменогорске перешёл на усиленный режим работы. До первого июля (а именно в этот день завершится легализация) организация будет работать с 9.00 до 20.30 с понедельника по пятницу и с 9.00 до 19.30 в субботу. Воскресенье остаётся выходным днём.

Напомним, что легализация иностранных автомобилей, ввезённых в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года, стартовала в конце января по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Первого июля приём заявок будет остановлен.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, всем гражданам Казахстана, подавшим заявки до 1 июля, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока, при условии соответствия транспортных средств предъявляемым требованиям. Кроме того, принято решение осуществить государственную регистрацию автомобилей, ввезённых из стран Евразийского экономического союза до 1 сентября 2022 года, легализация которых не представляется возможной из-за неснятия с учёта автомобиля в стране прежней регистрации. Только это будет временный учёт сроком на пять лет под обязательство об обратном вывозе или прохождении первичной регистрации на условиях легализации.

При постановке на временный учёт будут выдаваться свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номерные знаки Республики Казахстан (госпошлины за ГРНЗ – 9 660 тенге, СРТС – 4 313 тенге, сбор за обычную регистрацию – 863 тенге).

Дарья Штейн