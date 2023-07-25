В Глубоковском районе выпускникам вузов и колледжей помогают трудоустроиться по программе «Молодёжная практика».

К сожалению, не все молодые люди, окончившие обучение и получившие диплом, могут сразу найти работу. Иногда отсутствие опыта мешает им трудоустроиться по специальности. Решить эту проблему помогает государственная программа «Молодёжная практика», разработанная специально для выпускников высших и средних специальных учебных заведений, которые не могут самостоятельно найти работу.

– «Молодёжная практика» даёт реальный шанс найти работу по душе, получить первоначальный опыт, – говорят специалисты районного отдела занятости и социальных программ. – Дипломированные специалисты проходят практику на базе того предприятия или учреждения, которое выбирают сами. Государство платит им ежемесячную зарплату.

Продемонстрировав работодателю свои знания и квалификацию, молодой специалист может устроиться по месту прохождения практики на постоянной основе.

По программе «Молодёжная практика» недавно нашла работу жительница района, выпускница высшего колледжа ВКУ им. С. Аманжолова Жансая Сундетова.

– В прошлом году я получила диплом по специальности «юриспруденция», но трудоустроиться оказалось не так-то просто. Узнав через социальные сети о молодёжной практике, обратилась в Центр занятости. В течение трёх дней оформила документы и была принята в районный отдел полиции. Через месяц работы в качестве практиканта меня официально трудоустроили, – рассказала Жансая.

Стоит отметить, что в программе «Молодёжная практика» могут участвовать специалисты в возрасте до 35 лет, которые закончили обучение только что или не более пяти лет назад, а также не имеют опыта работы по специальности.

Продолжительность молодёжной практики составляет не более 12 месяцев, размер заработной платы – не менее 30 МРП в месяц.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район