Навыки будущего: здесь и сейчас

Как подготовить конкурентоспособных специалистов? Открыть на базе колледжей центры, где студенты на практике смогут изучать основы производственного процесса в условиях, максимально приближённых к реальным.

Напомним, в регионе в рамках реализации республиканского проекта «Жас маман» открыты Центры компетенций на базе четырёх ведущих колледжей – Усть-Каменогорский высший политехнический колледж, Восточно-Казахстанский сельскохозяйственный колледж, Усть-Каменогорский колледж строительства, Риддерский колледж по направлениям: «Энергетика», «Сельское хозяйство», «Строительство» и «Металлургия» соответственно.

Также совместно с одним из крупнейших предприятий области был открыт ещё один Центр компетенций по горнорудному направлению на базе Усть-Каменогорского многопрофильного технологического колледжа.

В центрах создаются инновационные условия для подготовки высококвалифицированных кадров со знанием новых методов и технологий, современных материалов на основе стандартов WorldSkills. Обучение здесь позволяет подготовить конкурентоспособного на рынке труда специалиста, владеющего новейшими технологиями в востребованных сегодня сферах.

Если говорить детальнее, то в колледжах студенты приобретают первичные навыки работы, затем оттачивают профессиональное мастерство в Центрах компетенций на оборудовании, аналогичном производственному. Такой подход позволяет студенческой молодёжи полностью погрузиться в атмосферу производственного процесса, существенно облегчить период адаптации выпускников колледжей в профессиональной среде.

Чтобы охватить наибольшее количество студентов, по поручению акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова на базе этих центров практическое обучение проходят учащиеся и из других колледжей. Так, с момента открытия Центров компетенций подготовку прошли 4472 студента колледжей региона. Только в 2022–2023 учебном году на современном оборудовании, соответствующем мировым стандартам WorldSkills, планируется обучить 900 человек.

– Ежегодно на базе Центра компетенций практическое обучение проходят студенты 2-3 курсов по специальности «Механизация сельского хозяйства». За два года работы профессиональные навыки усовершенствовали около 400 студентов из 14 колледжей области, – рассказал заместитель директора Восточно-Казахстанского сельскохозяйственного колледжа Аскар Шинтемиров. – Практические занятия проводят мастера производственного обучения, прошедшие стажировку на современной технике и оборудовании. Учитывая, что крупные крестьянские хозяйства работают с новой техникой и нуждаются в квалифицированных кадрах, студенты будут востребованы на рынке труда.

Один из тех, кто уже совершенствует свои профессиональные навыки, – студент второго курса Зайсанского технологического колледжа специальности «Механизация сельского хозяйства» Эльдар Ахметқалиев.

– Прохожу практическое обучение в Центре компетенций Восточно-Казахстанского сельскохозяйственного колледжа, – поделился юноша. – Центр оснащён современным оборудованием и техникой, на которой есть возможность поработать, получить опыт. Это позволит в будущем быть востребованным специалистом, владеющим ключевыми компетенциями.

Татьяна Кравченко