Навстречу весне и Наурызу!

В это воскресенье восточноказахстанцы отметят первый из десяти традиционных дней празднования Наурыза – День приветствий – Көрісу күні.

К сожалению, как и в прошлом году, из-за противоэпидемических мер, направленных на нераспространение КВИ, отменены массовые народные гуляния. Однако эти ограничения не могут коснуться древней народной традиции радоваться наступлению долгожданной весны в тесном семейном кругу. Да и современные технологии помогают поздравлять друг друга по интернету из любой точки земного шара!

– Праздник добра, милосердия, обновления природы – Наурыз пришёл из глубины веков, – говорит заместитель директора ВК областного Дома дружбы – центра общественного согласия Равиль Юнусов. – День весеннего равноденствия имел огромное значение для наших предков, которые связывали с ним надежды на благополучный и щедрый новый год. Несмотря на годы забвения в советскую эпоху, по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева этот древний праздник возродился вместе с независимостью нашей страны. Считаю, что это бесценный вклад в сокровищницу национальной культуры, ведь каждый народ гордится своими обычаями, черпает в них силу и вдохновение, бережно передаёт последующим поколениям.

Добавим, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье «Независимость дороже всего» поручил разработать концепцию празднования Наурыза и обогатить содержание весеннего праздника. Согласно концепции, Наурыз пройдёт с 14 по 23 марта. Каждый из десяти дней праздника имеет своё официальное название: 14 марта – День приветствий, 15 – День природы, 16 – День памяти предков и благословений, 17 – День истории, 18 – День добрых дел, 19 – День спорта и мастерства, 20 – День мудрости и знаний, 21 – День национальной кухни, 22 – Ұлыстың ұлы күні, 23 – День почтения.

По словам Равиля Юнусова, к празднику Наурызу подготовлен комплексный план культурных мероприятий, которые пройдут как в онлайн-, так и офлайн-режиме. Это значит, что тысячи жителей региона смогут виртуально приобщиться к празднованию через онлайн-концерты, всевозможные викторины, конкурсы, розыгрыши, спортивные соревнования, благотворительные акции, флешмобы, выставки.

– Наши активисты, представители этнокультурных объединений региона, волонтёры, участники творческих коллективов подготовили массу сюрпризов на каждый день праздника, в том числе на первый День приветствий – Көрісу күні, – добавил Равиль Юнусов. – Помимо этнокультурного компонента большую роль будет играть благотворительная деятельность, ведь Наурыз дарит прекрасный шанс раскрыть своё сердце для добрых поступков, оказать помощь нуждающимся.

Безусловно, торжество состоится в каждом доме, в каждой семье, ведь Наурыз любим в Казахстане представителями всех этносов.

– Мы тоже организовали для своих особенных читателей праздничную встречу «Амал келді – Жыл келді!», – подчеркнула директор ВК областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан Гульнара Кадырова. – Мероприятие пройдёт в основном на государственном языке, но его смысл будет понятен всем без перевода.

«Көрісу» означает «свидеться», и в этот день люди будут поздравлять друг друга с благополучным наступлением весны, озвучивать добрые пожелания, оказывать дань уважения старшему поколению. Ведущие в национальных костюмах расскажут о традициях празднования Көрісу күні. Вниманию читателей будет предложена инсценировка праздника «Көрісу», где дедушка расскажет внуку историю появления этого дня и покажет одну из главных традиций праздника Амал көрісу – рукопожатие. Прозвучат народные песни.

Стоит отметить, что аналогичные мероприятия в режиме реального времени в честь первого дня праздника Наурыза пройдут во всех городах и районах области.

Ева Ким

Коллаж Анны Ерёминой