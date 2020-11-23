Наводнения – в русло инноваций 

Искусственный интеллект поможет обезопасить восточноказахстанцев от паводков и наводнений.

В НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» создали инновационную систему мониторинга паводковой обстановки на реках области. Проект осуществляется в сотрудничестве с Департаментом ЧС ВКО.

По словам одного из разработчиков, Руслана Четтыкбаева, информационно-аналитическая система позволяет не только вести мониторинг и делать прогнозы, но и оперативно собирать данные об уровне воды напрямую в систему. Это позволит ДЧС и властям региона оперативно реагировать на ситуацию – своевременно провести эвакуацию и сохранить здоровье людей, а также максимально снизить ущерб.

Учёный отмечает, что разработанные алгоритмы дают возможность осуществлять постоянный мониторинг и строить прогнозы на будущее с учётом анализа данных за прошлые годы.

– Система может отслеживать ситуацию в любом населённом пункте вплоть до отдельных домов: достаточно навести курсор, чтобы увидеть уровень воды в конкретной местности и дать прогноз на сутки, – уточняет разработчик.

Для апробации программных комплексов и построения компьютерной цифровой модели речных систем учёные выбрали небольшой приток реки Иртыш. Были выполнены соответствующие замеры и построены цифровые модели профиля участка реки. На основе этих моделей протестированы предельные показатели, при которых затопление территорий при паводке будет являться критичным и нанесёт серьёзный ущерб сёлам и городам, находящимся близ речных систем области.

– Главным достоинством этой разработки является детальная цифровая, координатная и картографическая привязка опасных объектов, объектов инфраструктуры, учреждений, жилой застройки к местности, возможность учёта рельефа и метеоусловий, что позволяет улучшить качество прогнозирования чрезвычайных ситуаций и повысить эффективность управления силами и средствами ликвидации их последствий.

Работа над исследованием продолжается, в частности, на данный момент ведётся уточнение математической модели прогнозирования затопления территорий при паводке.

Аида Жумекенова