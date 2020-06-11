Навечно в памяти народа

Депортация – одна из форм политических репрессий, которой подверглись в первой половине XX века целые народы.

Наряду с немцами, чеченцами, корейцами и представителями других

национальностей в Казахстан были насильственно высланы и украинцы.

Потомки людей, подвергшихся тем страшным гонениям, живут и в нашем регионе. Они помнят и передают из поколения в поколение подробности трагической истории своей семьи. Среди них – председатель украинского этнокультурного объединения областного Дома дружбы – центра общественного согласия Ярослава Волкович.

– Моя бабушка со стороны матери Анастасия Подлесная родилась и жила в селе Курипов Галичского района Станиславской области на Украине, – рассказывает она. – Воспитывала дочь и двух сыновей. В 1938 году ее отправили в Караганду, в Карлаг. Дети остались одни, больше им не суждено было встретиться.

Разные люди и сотни тысяч, миллионы похожих одна на другую искалеченных судеб.

– В нашем этнокультурном объединении долгие годы была активистом Анна Рыльская, – продолжает разговор Ярослава Волкович. – Она рассказывала, что родилась в 1925 году во Львове, в те страшные годы её отправили в Сибирь, на лесоповал. Она в течение десяти долгих лет, от звонка до звонка, работала на заготовке леса. Реабилитировали Анну Рыльскую только в начале пятидесятых годов. Несмотря на все жизненные трудности, она сохранила человеческие качества, лучшие черты украинского народа, принимала участие в различных мероприятиях этнокультурного объединения.

Практически у всех знакомых Ярославы Волкович в семейных архивах бережно хранятся чудом уцелевшие фотографии, документы старших родственников, попавших в горнило тех страшных событий. Увековеченные воспоминания об искалеченных жизнях и судьбах ни в чем не повинных людей – жертв сталинских репрессий – должны помочь людям восстановить историю без искажений, чтобы молодое поколение знало правду о тех страшных событиях. Осознавало, что произошедшему нет никакого оправдания, ведь ничто не может ставиться выше ценности человеческой жизни.

Ева Ким