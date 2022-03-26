Наурыз – весенний праздник обновления и единства

Именно так называют праздник весеннего равноденствия и начала нового года по восточному календарю Наурыз. В Восточном Казахстане приход весны начали отмечать за неделю до самого великого дня Наурыз мейрамы. Каждый день в городах и районах области проходили ярмарки, праздничные и спортивные мероприятия, акции милосердия и добра. Всюду пели праздничные песни, угощались баурсаками и наурыз коже дорогие гости.

Люди радовались возможности вновь всем вместе, под гостеприимным шаныраком празднично убранных юрт отметить любимый и древнейший праздник Наурыз. А потому праздник весеннего равноденствия отмечали в ВКО воистину всем миром, всем народом.

Широко отметили праздник в областном центре. В этот день на главной площади Усть-Каменогорска расположились юрточный городок, детские игровые площадки и аттракционы, выставка декоративно-прикладного искусства народных умельцев. А на ярмарке жители и гости города могли отведать и приобрести различные вкусности, от разнообразия которых разбегались глаза. Горожан угощали баурсаками, которые с пылу, с жару участники конкурса Baursak party приготовили по своим рецептам.

Праздник по традиции сопровождался большой концертной программой, в которой принимали участие этнокультурные и творческие коллективы города. Они подарили устькаменогорцам множество позитивных эмоций. Любители спорта смогли принять участие в соревнованиях по асык ату, гиревому спорту, қазақ күресі.

Праздничные гулянья прошли и на площади перед областным Домом дружбы – центром общественного согласия, где также развернулся юрточный городок, продавалась продукция местных производителей, изделия народно-прикладного искусства. Согревали песнями и танцами и дарили горожанам хорошее настроение творческие коллективы этнокультурных объединений. Здесь же можно было на память сделать фото с беркутом – одним из главных символов Казахстана. Самые сильные, смышлёные и смелые могли принять участие в соревнованиях и национальных играх.

– От всей души поздравляю вас с великим праздником Наурыз! Это особый праздник, который объединяет наше многонациональное общество, призывает народ к дружбе и согласию. Вместе со становлением независимого Казахстана Наурыз стал общенациональным праздником. Это не только начало года, но и предвестник изобилия и благополучия. Яркий символ преемственности поколений и нашего духовного наследия, – поздравил восточноказахстанцев аким области Даниал Ахметов.

Глава региона успел побывать на празднике в двух крупнейших городах ВКО Усть-Каменогорске и Семее. Он отметил, что именно в марте начинается обновление и реализация больших дел. В преддверии Наурыза в своём Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал, что в Семейском регионе будет создана Абайская область. Это придаст новый импульс развитию духовного центра Казахстана. Это важное решение в экономическом и духовном плане. Великий Абай – не только гордость нашей страны, но и выдающаяся личность мирового масштаба. Наш долг – избавиться «от пяти врагов», трудиться и быть преданными наказам гения.

Даниал Ахметов вручил государственные награды особо отличившимся восточноказахстанцам. Так, Указом Президента Республики Казахстан орденом «Парасат» был награждён директор Восточно-Казахстанской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 Мерейгалы Кошкинов.

Орденом «Құрмет» были отмечены секретарь маслихата Семея Бейсенбек Акжалов и тренер детско-юношеской спортивной школы имени Имашева Тарбагатайского района Бакытомир Шолгумбаев.

Медаль «Шапағат» вручена студенту Семейского финансово-экономического колледжа имени Р. Байсеитова Мерейбеку Магабилову и ветерану труда из Зайсанского района Раисе Шотаевой.

Нагрудным знаком «Алғыс» Президента Республики Казахстан были отмечены директор ТОО «СемАЗ» Асемхан Доскужанов, директор ТОО «Элхон» Лукбек Тумашинов и заведующий кафедрой детских инфекционных заболеваний Медицинского университета Семея Имдат Эфендиев.

А на площади в Семее кипел праздник! Спортивные состязания привлекли внимание любителей спорта и зевак: именитые борцы и добровольцы из числа зрителей боролись по правилам қазақ күресі. Рядом силачи поднимали гири и соревновались в армрестлинге. Для ребятни устроили увлекательные катания на лошадях и алтыбакан.

В этом году семейчанам и гостям города впервые представили знаменитые ханские юрты, которые были приобретены два года назад, в преддверии празднования 175-летия Абая Кунанбайулы. Тогда праздник по известным причинам отменили, зато теперь он состоялся, и нарядные белоснежные юрты стали настоящим украшением Наурыза.

Так как ограничения ещё действуют, в этом году отказались от богатых дастарханов, убранство каждой юрты было тематическим. Собственные юрты установили все университеты Семея и даже колледжи. Всего на пяти городских площадях было установлено 20 юрт.

Одну из них назвали «Социальный аул». Это отдел занятости и социальных программ города впервые поставил собственную юрту, пригласив на праздник своих подопечных: ветеранов, лиц с инвалидностью и получателей социальных пособий. Рядом были алтыбакан и стол, на котором всех желающих щедро угощали пышными баурсаками.

Дастархан дружбы весь день работал и у Дома дружбы. Все этнокультурные центры города организовали праздничные столы, угощая гостей праздника традиционным казахским чайным столом и различными баурсаками, печеньем и конфетами.

В день празднования Наурыза во всех уголках области, даже в самых отдалённых аулах и зимовках, прошли народные гулянья, праздничные застолья, национальные игры и забавы.

Торжество устроили и прихожане Жарминской мечети. Здесь был, скорее, мужской праздник. Мальчики, юноши и зрелые мужчины организовали соревнования по национальным видам спорта. Они состязались в меткости и силе, стреляя из лука по мишеням, поднимая гири, перетягивая канат, борясь на руках и соревнуясь в ловкости, бросая асыки. Ну и, конечно, подкрепляя силы обязательным в эти весенние дни наурыз коже.

Любят Наурыз и в Зайсанском районе. Здесь в День национальной кухни прошёл большой праздничный той с угощением национальными блюдами, организованный прямо на площади.

К празднику приурочили и проведение одного из национальных обрядов – тусау кесер. Путы перерезали на ножках годовалого малыша, чью коляску родители украсили в казахском национальном стиле. Его провели по белой дорожке, спев традиционную песню «Тәй-тәй» с пожеланиями лёгкого пути и благословением старших в роду.

Весенний праздник мира, добра, созидания и дружбы встретили и в отдалённых сёлах Тарбагатайского района – Кокжыра, Сатпаев, Кумголь, Ойшилик, Кызылкесик, Екпин и других. Жители сёл, все как один, приняли участие в народных гуляньях и празднествах. Шутки, песни, состязания и угощения – праздник удался на славу, и каждый нашёл для себя занятие по душе.

Приятно были удивлены праздником и жители Глубоковского района. Весеннее настроение им подарили не только учащиеся районной музыкальной школы, но и приглашенные из Алматы артисты Гульмира Избасхан и кубинская группа Umberto Project.

В Бородулихинском районе Наурыз отметили с девизом: «Главный весенний праздник для детей». Поэтому для юных жителей района меценаты привезли подарки и представили для ребят концертную программу.

В Шемонаихинском районе преподаватели и учащиеся школы искусств решили рассказать об уникальной богатой культуре Казахстана в международном инновационном проекте. В режиме реального времени через видеосвязь учащиеся школы провели интерактивное занятие для ребят из Республики Алтай и Республики Саха, которые с удовольствием окунулись в мир обычаев, традиций, национальных блюд, узнали, как весело поучаствовать в обряде шашу и какие вкусные бывают баурсаки. С организацией таких сюрпризов помогли зарубежные коллеги. У детей остались самые приятные впечатления. С восторгом они рассказывали о новых друзьях и знаниях. Не обошёлся праздник и без народных гуляний на центральной районной площади, который подарил жителям массу положительных эмоций.

Несмотря на холодную погоду, жители Уланского района также с энтузиазмом приняли участие в подготовке и праздновании Наурыза. Особое внимание уделили пожилым людям. Щедрые поздравления и наилучшие пожелания аксакалы района принимали в течение всего праздничного дня.

В целом в Восточно-Казахстанской области к главному весеннему празднику приурочили больше 330 мероприятий.

Екатерина Гуляева, Дарья Антон

Фото Аяужан Утеулиновой и Тлеубека Шаяхмета