Наурыз в лучших традициях

В рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан в Восточно-Казахстанском музее искусств состоялось праздничное мероприятие «Шуақты Наурыз».

Ежегодно 22 марта отмечается Наурыз – один из величайших праздников древности, связанный с началом весны и пробуждением природы.

– В этом году старт праздничным мероприятиям мы дали ещё 24 февраля, открывая выставку «Наурыз-философия». Это поистине позитивный праздник, призывающий людей к доброте и человечности, – отметила директор ВКМИ Бекайым Уябаева.

Как известно, в 2021 году Президент РК Касым-Жомарт Токаев в статье «Независимость превыше всего» поручил разработать концепцию празднования Наурыза. Новая концепция праздника ставит перед собой разные цели, в том числе укрепление семейных ценностей, сохранение единства и согласия народа, развитие культуры благотворительности.

Согласно документу, Наурыз предлагается праздновать с 14 по 23 марта включительно: 14 марта – День приветствий, 15 марта – День природы, 16 марта – День памяти предков и благословений, 17 марта – День истории, 18 марта – День добрых дел, 19 марта – День спорта и мастерства, 20 марта – День мудрости и знаний, 21 марта – День национальной кухни, 22 марта – Ұлыстың ұлы күні, 23 марта – День почтения.

В ходе праздничной программы сотрудники музея раскрыли значение каждого из десяти дней.

День приветствий. В этот день все поздравляют друг друга с благополучным наступлением весны со словами: «Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын!», «Наурыз құтты болсын!», желают здоровья и удачи, прощают все обиды. Чтобы зрители прониклись праздничным волшебством, специально для них был показан обряд «көрісу».

День природы. В это время люди не только отдыхают на свежем воздухе, но и очищают родники, занимаются уборкой территории, высаживают деревья, приобщаясь к экологической культуре.

День памяти предков и благословений. Особое внимание в этот день уделяется изучению родословной семьи, близкому общению со старшими родственниками. К слову, знание родословной до седьмого колена является обязательным для каждого казаха. Подтвердил эти слова один из актёров молодёжного театра «Шабыт», подробно рассказав о своём происхождении.

День истории. В этот день младшему поколению рассказывают об истории народа, героях, внёсших вклад в борьбу за независимость и свободу государства. В связи с этим для посетителей музея был проведён краткий экскурс в прошлое. Им рассказали о двух работах Есенгали Садырбаева и Сейсенхана Маханбетова, представленных на выставки «Стрела истории».

– В нашем музее картины подобно книгам рассказывают историю Казахстана. К примеру, работа Сейсенхана Маханбетова посвящена современной столице, – объяснила специалист экспозиционно-выставочного сектора ВКМИ Лариса Мартынова. – Используя специальные художественные средства, автор обычный городской пейзаж превращает в символическую картину. На первом плане группа детей – это символ будущего. В центре композиции находится Байтерек, который давно стал символом Казахстана. Также тут есть голуби – символ мира и свободы.

День добрых дел. Праздничное мероприятие «Шуақты Наурыз» как раз прошло в этот день. По этому случаю коллектив музея решил сделать благотворительный жест и оказать материальную помощь студентке ВКУ имени С. Аманжолова Айтолкын Болат. Девушка прикована к инвалидному креслу, но, несмотря на все жизненные трудности, никогда не унывает. По словам сотрудников ВКМИ, Айтолкын талантливая и одарённая, пишет стихи.

День спорта и мастерства. Он посвящён национальным видам спорта и казахским народным играм. Дабы углубить знания зрителей в этом направлении, работники музея представили их вниманию видеоролик о национальной игре тогызкумалак.

День мудрости и знаний. Это подходящее время для знакомства с национальным фольклором. Стоит отметить, Восточно-Казахстанский музей искусств работает в нескольких направлениях, одним из которых является литература. Поэтому в рамках творческого выступления для зрителей подготовили небольшой парад скороговорок и пословиц.

День национальной кухни. В каждом доме в этот день готовятся разнообразные блюда казахской национальной кухни. Музейщики отлично подготовились к презентации этой традиции. Они приготовили наурыз коже, мясо, баурсаки, шелпеки, жент, курт, и каждый рассказал понемногу о значении этих блюд.

Ұлыстың ұлы күні. 22 марта – день весеннего равноденствия, великий праздник Наурыз мейрамы. Его дружно отмечают представители разных этносов. Ведь Наурыз – символ единства и добра. С предстоящим торжеством на разных языках присутствующих поздравили сотрудники музея, облачённые в яркие национальные костюмы.

День почтения. Он завершает череду праздничных мероприятий. В этот день вспоминают и проводят ритуалы и обряды. Посетителям музея посчастливилось стать свидетелями «сырға салу» – обряда надевания серёжек невесте. Пусть это и была подготовленная постановка, всё выглядело достаточно реалистично.

Логическим завершением «Шуақты Наурыз» стала песня «Вальс о весне» в исполнении обладательницы обворожительного голоса Гульнар Перковой.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева