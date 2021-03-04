Наурыз глазами художников 

В Восточно-Казахстанском музее искусств открылась первая весенняя выставка этого года «Наурыз-философия».

Экспозиции к празднику весеннего обновления в музее оформляют ежегодно. В этот раз сотрудники ВКМИ решили не только порадовать любителей искусства тематическими картинами, но и попытаться отыскать философию Наурыза в народном творчестве.

Наурыз мейрамы стали официально отмечать в Казахстане с 1991 года, спустя десять лет праздник получил статус государственного.

Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев издал Указ «О народном празднике весны – Наурыз мейрамы».

«Наурыз-философия» расположилась в колонном зале. Здесь можно увидеть живопись, графику, скульптуру, произведения декоративно-прикладного искусства из коллекции музея и частных коллекций усть-каменогорских художников.

– У каждого экспоната есть что рассказать зрителю. Ведь они отражают ценности казахского народа, его быт и традиции. Каждый орнамент несёт определённую смысловую нагрузку, – отметила директор Восточно-Казахстанского музея искусств Бекайым Уябаева.

Стоит отметить, на открытии выставки присутствовали авторы представленных работ, поэтому у зрителей была возможность пообщаться с ними и узнать об истории той или иной картины из первых уст.

Среди них – живописец, член Союза художников Казахстана Кайсан Кадырбеков. На этой выставке вниманию зрителей были представлены две его работы – «Перед поединком» и «Бабушка Дариш».

– Искренне радуюсь, когда вижу картины, которые когда-то нарисовал сам. Однажды в кабинете директора школы в одном из городов Казахстана я увидел весенний этюд. Понял, что изображён март, – говорит Кайсан Кадырбеков. – По энергетике, исходящей от этой работы, решил, что её автор молод и решителен. Мне захотелось узнать имя художника, а подойдя ближе, увидел, что она подписана моим именем.

Украсили экспозицию и картины нашего земляка Шангерея Ибраева. По словам специалиста экспозиционно-выставочного сектора ВКМИ Ларисы Мартыновой, его работы никогда не оставляют зрителя равнодушным. При этом никому и в голову не придёт, что он художник-любитель.

О творчестве своего отца рассказал Сакен Ибраев, который посетил вернисаж со всей своей семьёй.

– Папа никогда не считал себя художником. Наверное, каждый в детстве брал в руки карандаш и пытался выразить так свои мысли. Однако со временем многие уходят от этого и выбирают другую стезю. А у папы тяга к рисованию осталась. Хотя большую часть его времени занимала основная работа, он старался рисовать во время отпуска, – рассказывает Сакен Ибраев.

Кстати, с 1975 по 1988 год Шангерей Ибраев занимал должность заведующего областным финансовым отделом Восточно-Казахстанского обл-исполкома.

– Мы были сельскими жителями, переехали из Тарбагатайского района в Усть-Каменогорск. Несмотря на то, что в картинах папы выражались национальные традиции, кочевая жизнь народа, он находил вдохновение и в городской среде, – добавил сын художника.

Сюжеты настоящей деревенской жизни зритель увидит на акварелях Шангерея Ибраева «Бата» и «Наурыз коже».

Музей искусств старается не забывать и о современных художниках. В их числе член Союза акварелистов Казахстана Альфия Мухамедьянова. К слову, её творения были выставлены в Казахстане, Малайзии, Перу, России, Эквадоре, Швейцарии, Грузии и других странах.

Картины «Взгляд» и «Степная песня», которые также стали частью «Наурыз-философии», завораживают и пленят каждого, кто взглянет на них. Принадлежат они кисти Альфии Мухамедьяновой.

– Это серия работ «Лица Алтая». Она посвящена народам, которые проживают на территории страны. Так я рассказываю о традициях и обычаях, украшениях, национальных костюмах, – подчеркнула она. – В этой серии изображены не только девушки-казашки, но и батыры, охотники с беркутами.

Некоторые из картин акварелист возила за границу на выставку. Они были тепло приняты аудиторией, получали награды.

– В Европе это новинка. У них такое не рисуют, поэтому людям очень интересно увидеть красивые украшения, орнамент, – говорит Альфия Мухамедьянова.

Отметим, на данный момент серия «Лица Алтая» состоит из около 30 работ. Автор планирует продолжать работать над ней.

Художник Василий Бильков тоже презентовал свою трактовку праздничной тематики. У входа в колонный зал посетители увидят его работы под названием «Птица счастья» и «Наурыз». Выполнены они в виде плакатов.

С помощь простых приёмов автор хотел показать, что Наурыз – праздник всеобщего счастья и обновления природы.

– Птица счастья – это синица. Она прилетает в начале марта и словно приносит на крыльях голубое небо и зелёную землю, – пояснил Василий Бильков.

Также интерес у зрителей определённо вызовет гобелен «Гость» из серии «Степная мозаика» Малика Муканова и Айдара Жамхан. Здесь изображён целый степной мир – люди, юрты, лошади, птицы и т. д. В нём много деталей, которые можно рассматривать часами. Он хранит в себе множество разных смыслов. Один из главных посылов – все мы на этой земле гости.

Свою изюминку имеют также картины Шаймардана Сариева, Гульнар Бекбердиновой и Татьяны Леоновой. Они буквально заставили эту выставку цвести. Ведь на них красивейшие тюльпаны – символ Наурыза.

Кроме того, экспозицию дополнили скульптуры Бакытбека Байтимирова («Доброта»), Светланы Рябцевой («Весна», «Зима»), Владимира Акулова («Отдых», «Размышление») и Хамита Кульчаева («Ровесница», «Двуликая», «Подруга»). Кстати, «Ровесница» для автора символизирует нашу республику, ей тоже уже 30 лет.

Некоторые из скульптур выглядят как эскизы будущих совершенных форм. Ощущение, будто работы ещё не закончены, поэтому зритель старается додумать всё сам.

Нельзя не упомянуть постилочный коврик, сырмак, тускииз и другие предметы степного быта, представленные здесь. Мастерицы Восточного Казахстана создавали их вручную, стараясь оставить в каждой работе частичку своей души.

Напомним, для одиночных посетителей экспозиция открыта до 28 марта. На страницах музея в социальных сетях будет представлена онлайн-экскурсия.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева