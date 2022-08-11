Наукоград: вперёд, за мечтой

Идею сделать из Курчатова город будущего, наполненного комфортом, зеленью, отличными дорогами и удобным жильём, где будут жить и трудиться учёные Казахстана, поддержал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Концепцию первого в Казахстане наукограда на базе Курчатова представили руководители научно-исследовательских институтов, входящих в состав Национального ядерного центра.

Однако прежде чем говорить о будущем, необходимо решить проблемы сегодняшнего дня. О коммунальных проблемах, дефиците жилья, ремонте дорог, необходимости строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и благоустройстве города говорили жители Курчатова во время отчётной встречи акима города Олега Чугункова перед населением, в которой принял участие Нурлан Уранхаев, аким области Абай, в которую отныне входит моногород.

Идея присвоения статуса наукограда Курчатову витает с начала 2000-х годов, и, похоже, что в обозримом будущем она найдёт своё воплощение. По крайней мере, предложение, которое внёс Нурлан Уранхаев, поддержал Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Как оказалось, на базе Национального ядерного центра РК уже поработали над концепцией будущего наукограда. По мнению учёных, в случае присвоения Курчатову статуса наукограда перед ним открываются большие перспективы для развития отечественной науки. Кроме того, это даст новый импульс социально-экономическому развитию города.

– Курчатов – единственный в республике моногород, где сосредоточены такие крупные научные организации, как Национальный ядерный центр Республики Казахстан и входящие в его структуру научно-исследовательские институты и научно-производственные предприятия. Город к тому же административный центр территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона, который по сути является крупной естественной радиоэкологической лабораторией, на которой расположены не имеющие мировых аналогов научные установки, включая исследовательские ядерные реакторы, экспериментальные стенды, казахстанский термоядерный материаловедческий токамак КТМ, современные научные лаборатории, оснащённые передовым аналитическим оборудованием, и многое другое. Присвоение городу статуса наукограда даст новый толчок научно-техническому и научно-производственному развитию, – отметил генеральный директор НЯЦ РК Эрлан Батырбеков.

По его словам, Курчатов уже фактически является республиканским научным центром развития перспективных низкоуглеродных и экологически чистых энергетических технологий, таких как атомная, термоядерная и водородная энергетика, а также исследований радиоэкологического направления. И дальнейшее развитие города как наукограда может быть связано именно с этими направлениями.

За 30 лет напряжённой научно-исследовательской деятельности учёным удалось полностью изучить территорию СИЯП, а также привести территорию полигона в безопасное состояние, ликвидировав всю имеющуюся на полигоне инфраструктуру, представляющую угрозу населению. Кроме того, были осуществлены масштабные мероприятия по снижению рисков распространения оружия массового уничтожения и предотвращения доступа чувствительной информации к отходам ядерной деятельности.

По мнению разработчиков концепции, Курчатов имеет целый рад перспективных направлений для дальнейшего развития.

Так, в сфере атомной энергетики развитие будет связано с совершенствованием научно-технологической базы испытаний элементов активных зон новых ядерных реакторов с последующим возможным переходом к созданию и стендовой отработке в сотрудничестве с ведущими мировыми разработчиками реакторных технологий прототипов новых ядерных реакторов с повышенной безопасностью. Параллельно, учитывая планы по созданию собственной атомной энергетики в наукограде, Курчатов получит дальнейшее развитие научно-технического сопровождения казахстанских атомных электростанций на всех этапах их жизненного цикла, включая вопросы безопасности, совершенствования эксплуатационных параметров, обращения с радиоактивными отходами, функционирования системы аварийного реагирования на ядерные и радиационные аварии, системы раннего предупреждения о землетрясениях и т. д. В перспективе может быть рассмотрен и вопрос строительства АЭС в районе Курчатова, что позволит в полной мере реализовать концепцию интеграции научно-производственного комплекса атомной энергетики.

– Мы знаем, что Президент Казахстана принял решение о строительстве первой атомной электростанции в районе Балхаша. Во время нашей с ним встречи я предложил открыть в Курчатове университет или филиал ведущего российского вуза в области физики и атомной энергетики, на базе которого будет вестись подготовка кадров для новой в республике отрасли. И уже позже мы узнали о том, что вторая АЭС в Казахстане будет построена здесь, в городе на Иртыше, в Курчатове, – рассказал Нурлан Уранхаев.

Как отметил Эрлан Батырбеков, разработанная в НЯЦ РК концепция наукограда предусматривает, что в сфере формирования человеческих ресурсов развитие будет связано с созданием образовательного хаба «Ядерные компетенции Казахстана». Большой опыт РГП НЯЦ РК и ЕНУ им. Л.Н.Гумилёва в сфере образовательных технологий и научных разработок, а также Парка ядерных технологий в области коммерциализации и создания наукоёмких производств обеспечит формирование новой интеграционной структуры, которая гарантирует полный цикл инновационного процесса, от фундаментальных научных исследований до получения на базе результатов этих исследований готового наукоёмкого продукта и коммерциализацию результатов.

Кроме того, наряду с развитием науки, в городе путём установления соответствующих привилегий, льгот и дополнительных финансовых вливаний в бюджет появится возможность решить ряд проблем, которые характерны для моногородов, расположенных вдалеке от центров экономической, социальной и культурной жизни страны.

В качестве поддержки инфраструктурного развития будут выступать дополнительные бюджетные вливания в улучшение городского коммунального хозяйства, создание и повышение качества функционирования объектов здравоохранения, образования, социальной сферы и многого другого.

По словам руководителя крупнейшего в стране научного предприятия, два года пандемии «подсветили» все имеющиеся в Курчатове проблемы в сферах здравоохранения, образования и коммунального хозяйства. Малое количество школ, единственная в городе больница, недостаток врачей, педагогов и полное отсутствие средних профессионально-технических и высших учебных заведений привели к оттоку молодых научных кадров, от чего страдает научная деятельность и реализация намеченных проектов с зарубежными партнёрами.

Кроме того, ещё одним «камнем преткновения» является отсутствие возможности на законных основаниях НЯЦ построить собственный дом для молодых ученых или хотя бы общежития.

Чтобы решить эти проблемы, необходимо создать законодательную основу для функционирования наукоградов в Республике Казахстан, а также разработать его стратегию и целевую программу развития. Ну и конечно, предусмотреть средства в бюджете для реализации целевой программы развития с учётом дополнительного финансирования научной, коммунально-бытовой, социальной инфраструктуры.

Екатерина Гуляева

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Курчатов