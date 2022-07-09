Наука в помощь фермерам

Учёные Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова реализуют проект в области точного земледелия.

В прошлом году они получили грантовое финансирование от Министерства образования и науки РК на реализацию научного проекта «Исследование и разработка методов поддержки принятия агротехнологических решений на основе технологий точного земледелия», сообщила пресс-служба вуза.

Проще говоря, используя цифровые технологии и расчёты индексов растительности, молодые учёные помогают фермерам точно определить количество семян, удобрений и других ресурсов для каждого участка поля с точностью до метра.

– В основе всей системы точного земледелия лежит использование точных карт полей со всеми их характеристиками, – объясняет руководитель проекта Максим Сутула. – Помимо границ участков нужны данные о химическом составе почвы, уровне её влажности, в том числе глубине подземных вод, количестве получаемой солнечной радиации, рельефе, преобладающих ветрах, наличии поблизости значимых природных и других объектов: лесов, водоёмов, промышленных предприятий, жилых домов, дорог и т. д.

По его словам, чем больше факторов учтено, тем точнее получатся прогнозные модели, по которым можно будет с уверенностью корректировать производственный процесс.

– В настоящее время мы работаем с Восточно-Казахстанской областной опытной станцией, ведём исследования на 27 гектарах земли, засеянной ячменём, соей и пшеницей. Идея проекта нашла у них горячий отклик, поэтому мы объединили усилия, – говорит ответственный исполнитель технической реализации Ержан Байбурин.

Как же учёные получают нужные данные? С помощью мультиспектрального дрона. Он делает снимки с определённого ракурса и высоты, которая необходима для точности. Благодаря таким облётам можно следить за динамикой развития растений.

– По этим снимкам мы можем производить расчёты. Например, если значение -1, то это вода, 0,3 – растение слабое либо больное, 0,6 – здоровье растения умеренное, а если индекс больше 0,6 – это значит, что растение здоровое. Где индексы показывают слабое развитие растений, агрономы проводят агрохимический анализ, оценивают и дают рекомендации по удобрениям, – рассказала учёный-разработчик моделей Алия Нугуманова.

Отмечается, что проведение расчётов с участием дрона весьма выгодно на больших полях, так как этот аппарат легко пролетит там, где не сможет пройти человек. Данные сразу же поступают на сервер, программа обрабатывает их, а агроном даёт рекомендацию фермеру: на какой участок стоит обратить внимание, где растение гибнет, а где разрослись сорняки.

– В будущем планируем закупить дроны, оснащённые ёмкостями для гербицидов. Тогда дрон сможет проводить точечную обработку, – добавил ответственный исполнитель технической реализации Алмасбек Маулит.

В этом году университет закупил метеостанцию, которая передаёт климатические данные с полей в автоматическом режиме. Так, сведения о количестве влаги, силе ветра, а также информация об уровне солнечной радиации каждые десять минут поступает на сервер к учёным.

Над проектом работают десять человек, в их числе учёные Алтайского государственного университета. Срок реализации этого проекта составляет три года.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова