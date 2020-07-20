Наука удивляться миру

Рухани жаңғыру

Школьники села Тарханка обожают географию, ведь каждый урок их учителя Геннадия Калиманова словно увлекательное путешествие по планете.Наука удивляться миру

Простой сельский учитель объехал полмира, посетил множество сакральных мест не только в Казахстане, но и других странах. Был в Китае на острове Хайнань, почувствовав на себе субэкваториальный климат, посетил Пекин, увидев невероятное творение человека – Великую Китайскую стену. Совершил поездки в Турцию, Израиль, Палестину, на Мертвое море, в Эстонию, Швецию, Финляндию. Был в городах Узбекистана – Бухаре, Самарканде, Хиве. Проехал по всему Шелковому пути, пролегающему по территории Казахстана, – грандиозному торговому маршруту, соединившему Восток и Запад и ставшему причиной возникновения множества уникальных городов, исторических памятников, обычаев.

– Путешествия помогают мне опираться в учебном процессе на полученные в поездках впечатления, – признается учитель. – Я всегда любил путешествовать. Из-за своей любви к туризму начал изучать географию в институте, чтобы узнать как можно больше о своем хобби. И вот чтобы теорию превратить в практику, начал ездить сначала по Казахстану, потом – по миру.

Педагог вспоминает, как еще в студенческие годы он с однокурсниками добирался на самолете Ан-2 до Катона, затем своим ходом за несколько дней – до Рахмановских ключей. Одолев горные массивы, студенты добирались до озера Маркаколь. Отдыхали несколько дней, охотились, вдоволь ловили ленка, варили уху. Далее туристы спускались к Черному Иртышу и проходили вдоль побережья до озера
Зайсан.

– Такого скопления различных перелетных птиц мы никогда не видели и, наверное, уже не увидим! – с нескрываемым восторгом вспоминает Геннадий Сергеевич. – А рыбный клев был таким, что не успевали освобождать крючки от рыб!

После окончания Усть-Каменогорского педагогического института в 1974 году Геннадий Калиманов был направлен учителем географии в Черемшанскую среднюю школу. Работал заместителем директора по учебно-воспитательной работе, директором. В учебном процессе он всегда делал акцент на краеведение, считая, что это куда эффективнее, особенно при изу-чении географии Казахстана. О самых загадочных и удивительных местах Восточного Казахстана его ученики узнавали не только из учебников на уроке в классе, но и во время туристических походов с учителем.

– Маршруты я прокладывал сам, – рассказывает Геннадий Сергеевич. –  По ним добирались своим ходом до села Карагужиха, затем на связанных самими же учениками плотах спускались по реке Уба до Шемонаихи. По Иртышу – на «Метеорах» (судно на воздушных подушках) добирались до Аюды. Затем пешком шли до Шыбындыколя.

Эти места и педагогу, и тем ученикам до сих пор снятся. Такой нетронутой дикой природы многие не встречали потом нигде.

– Лес кишел, в прямом смысле слова, различной дичью, – продолжает рассказ учитель. – Видели в походе в Зыряновском районе (ныне – район Алтай), когда шли от села Кутиха в сторону Лениногорска (ныне – Риддер) через горный перевал, здорового сохатого с метровыми рогами. Посмотрев на нас, красавец-лось неспешно углубился в лес.

Педагог с 47-летним стажем убежден: о любви к малой родине недостаточно лишь говорить, ее нужно воспитывать.

– Если бы вы посетили его уроки, то убедились бы: само общение с учениками, объяснение материала у Геннадия Сергеевича – необычно. Даже мы, педагоги, с удовольствием бываем на его занятиях, и наш коллега с каждым разом преподносит материал в различных ракурсах. Сидишь у него на уроке и мысленно переносишься в то место, о котором он рассказывает, – делится заместитель директора школы Берикбай Жумабаев.

Геннадий Сергеевич – человек уникальный. Он сумел увлечь музейной поисковой работой практически всех, кто учится в Тарханской школе. Ученики с удовольствием посещают различные мероприятия, проводимые учителем-географом.

Он также является активным проводником государственной программы «Рухани жанғыру»: рассказывает о сакральных местах, проводит уроки под открытым небом на Тарханском геологическом разрезе.

По словам педагога, раньше здесь было море с вулканическими островами, покрытыми редкой растительностью из липидодендронов, членистостебельных каламитов, ангароптеридиумов. Богатство ископаемой фауны здесь уникально.

Геннадий Сергеевич гордится своими выпускниками, которые живут в ближнем и дальнем зарубежье, но часто приезжают к нему в гости. И в Тарханской школе сегодня работают его ученики. Алена Серохвостова, учитель начального звена, когда-то училась у Геннадия Сергеевича. Лариса Антропова, учительница химии и биологии, уверена, что Геннадий Калиманов – педагог от Бога.

– Об этом я не устаю повторять моему учителю, а теперь коллеге, Геннадию Сергеевичу, – говорит она. – Все эти годы, что я его знаю, не перестаю удивляться его профессионализму, компетентности, а также удивительной тактичности и доброжелательности. Родители и ученики видят в нем соратника, требовательного и талантливого учителя.

– Я учу детей удивляться миру, – делится педагог. – Удивляться тому, что жизнь прекрасна. Но нельзя просто объяснять. Надо показывать, причем так, чтобы ребята сами увидели, сами открыли и поняли что-то новое. Самое лучшее преподавание географии, как мне кажется, когда знание рождается естественно, приходит изнутри, и детям кажется, что они всегда это знали. Не учитель им прочитал параграф, а они просто знают. Это их собственное знание. Умение преподнести материал и умение построить естественное приобретение знания – вот это интересно, этим я и занимаюсь.

Аида Жумекенова

Глубоковский район

 

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