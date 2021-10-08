Наука на благо общества

В Восточно-Казахстанском университете рассказали об уникальных научных разработках, готовых для коммерциализации.

За последние три года в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова реализуется 49 грантовых проектов на сумму 1 миллиард 300 миллионов тенге по таким научным направлениям, как материаловедение и физика конденсированного состояния, ядерная и альтернативная энергетика, биология и биотехнология растений и т. д.

По словам ректора вуза Мухтара Толегена, университет намерен продвигать проект по упрочнению изношенных покрытий почвообрабатывающих машин за счёт детонационного напыления с применением композиционного порошка на основе Ti-Si-C.

Партнёрами этого проекта стали предприятия по производству и обработке деталей агропромышленной техники, а также крестьянские хозяйства ТОО «Крестьянское хозяйство «Красный партизан» и ТОО «Ульбинка-А».

– В университете разработан механизм создания и поддержки стартап-компаний для обучающихся вуза. Также для поддержки молодых учёных ежегодно выделяется полтора миллиона тенге, а объём финансирования научно-исследовательских работ обучающихся за 2019–2021 годы составил более шести миллионов тенге, – сообщил Мухтар Толеген. – В целях укрепления научной базы, предназначенной для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, только за 2020 год было закуплено оборудование на общую сумму 92 миллиона тенге.

Также он отметил, что в университете создана разработка по совершенствованию технологии скрининга для ранней диагностики рака шейки матки. С помощью метода жидкостной цитологии можно комплексно подойти к решению проблем быстрой диагностики онкологического заболевания – рака шейки матки.

Вместе с тем профессора разработали прототип веб-приложения Connected Car. В него входит методика профилирования водителя на основе онлайн-мониторинга параметров вождения. Потенциальными клиентами этой системы анализа стиля вождения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий являются предприятия автопрома, автопарки, сервисы каршеринга и страховые компании.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников