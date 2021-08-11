Наука для пасеки

Диалог учёных с пчеловодами состоялся в режиме онлайн в Катон-Карагайском районе. Сотрудники Казахского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства, что находится в Алматы, побывали в селе Улкен Нарын и провели семинар.

Главной темой делового общения учёных и практиков стали современные технологии эффективного управления селекционным процессом в пчеловодстве. В привычном уже для населения формате онлайн обсуждены актуальные проблемы развития брендовой отрасли.

В нём приняли участие заведующий отделом пчеловодства КАЗНИИЖ кандидат биологических наук Валерий Лукбанов, младший научный сотрудник профильного отдела, председатель правления СПК «МЕД КZ» Олег Крупский, представители Ассоциации пчеловодов по ВКО и другие ответственные лица.

В частности, рассмотрены вопросы организации первичного учёта на пасеке, составления планов ведения селекционно-племенной работы с пчелиными семьями, а также меры государственной поддержки пчеловодства.

В ходе семинара прошёл полезный обмен мнениями между гостями и всеми, кто непосредственно связан по работе с отраслью пчеловодства или сам трудится в ней. В ходе подобных выездных мероприятий учёные из первых рук узнают обо всех вопросах, на которые должна найти ответ отечественная наука, помочь сельским жителям.

Турсункан Базарбаев

Фото из открытых источников

Катон-Карагайский район