Наука – быть человеком

Сельская учительница самопознания из Восточного Казахстана отмечена государственной наградой.

Проблемы нравственно-духовного образования детей и юношества актуальны во все времена, поскольку их решение во многом определяет безопасность и благополучие народа. Вместе с тем ситуация в современном мире требует существенной корректировки подходов к организации воспитания и социализации школьников, поиску новых форм и методов нравственно-духовного воспитания подрастающего поколения.

Для обсуждения этих актуальных проблем и выявления прогрессивного опыта их решения в Нур-Султане было организовано очередное заседание республиканского совета по нравственно-духовному образованию.

На открытии встречи был зачитан приветственный адрес Сары Алпысовны Назарбаевой, в котором она отметила важность продвижения Программы «Самопознание», воспитания подрастающего поколения на основе идеалов добра и справедливости.

Учителя самопознания, по её словам, – это специалисты нового времени, настоящие мастера педагогического труда, понимающие свою профессиональную миссию и истинное человеческое предназначение.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения медалью «Мейірім – әлемге махабат» учителей, которые личным примером раскрывают высокие духовные ценности у учащихся, принимают активное участие в реализации социально значимых проектов, направленных на служение стране и обществу.

Государственной награды, а также звания «Заслуженный учитель Республики Казахстан» удостоилась Индира Тагиева, педагог средней школы имени В. Маяковского села Калбатау Жарминского района.

Администрация учебного заведения отмечает особую атмосферу, которая царит на занятиях Индиры Таваккул-кызы. Её можно определить так – атмосфера вдохновения. Иначе и не назовёшь творческий настрой, который присущ каждому слушателю её уроков. Свою лекцию она способна превратить в конструктивный диалог с ребятами, практическое занятие – в творческую мастерскую.

– Считаю, что любой школьный предмет может стать средством формирования нравственности, доброго характера детей, – делится Индира Тагиева. – Ценности, которые я стараюсь прививать ученикам, являются безусловным фактором процветания нашего народа, во все времена стремящегося воспитать молодое поколение честными и благородными людьми.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено акиматом Жарминского района

Жарминский район