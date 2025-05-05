Научный подход к развитию

В Усть-Каменогорске прошло первое заседание Регионального совета по науке Восточно-Казахстанской области, организованное акиматом ВКО совместно с ВКТУ имени Д. Серикбаева. Совет призван стать эффективной платформой для диалога науки, власти и бизнеса в поисках решения актуальных задач социально-экономического развития региона.



В работе Регионального совета по науке приняли участие министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек, аким ВКО Нурымбет Сактаганов, руководители управлений, предприятий, вузов Восточно-Казахстанской области. Было отмечено, что деятельность совета направлена на укрепление связей между наукой и обществом, повышение научно-технического потенциала области, внедрение инновационных решений в ключевые сферы жизни региона для улучшения её качества.



Участники форума обсудили вопросы реформ в области науки и инноваций, направленных на развитие прикладной науки, тесно связанной с потребностями экономики и промышленности. Внимание было также уделено механизмам взаимодействия научных организаций с предприятиями по внедрению наукоёмких технологий и инноваций в целях решения технологических задач и повышения конкурентоспособности продукции местных производителей.



– Восточный Казахстан – один из ведущих промышленных регионов страны, – отметил в своём выступлении аким ВКО Нурымбет Сактаганов. – Наша область обладает мощной индустриальной базой, развитыми машиностроительными, металлургическими, энергетическими и аграрными секторами. Здесь функционируют такие стратегические предприятия, как Ульбинский металлургический завод, Титано-магниевый комбинат, «Казцинк» и другие. Всё это формирует высокий спрос на прикладные научные исследования и внедрение инновационных решений. –

В этой связи перед нами стоит задача наладить эффективное взаимодействие между наукой, бизнесом и государством. Региональный совет по науке станет ключевой площадкой для

объединения усилий, выработки предложений и координации научной политики в области.



Глава региона добавил, что очень важно организовать в области подготовку кадров нового формата – исследователей, инженеров, разработчиков. Поэтому исполнительная власть будет поддерживать университеты, содействовать созданию исследовательских центров, привлекать и поощрять молодых учёных.



В рамках форума в ВКТУ состоялось открытие центра молодёжной науки «Защитные и функциональные покрытия» (PROFCOAT). Участники мероприятия посетили лаборатории центра: секторы исследования материалов, микроскопии, механических исследований, газотермических напылений, химико-термической обработки и получения тонких плёнок. Гостей ознакомили с технологиями магнетронного напыления, ионно-плазменного азотирования и другими методами обработки материалов. Особый интерес вызвала демонстрация процесса электродуговой металлизации – нанесения металлического покрытия на приборы и механизмы.



Научный центр создан с целью развития и внедрения технологий получения защитных и функциональных покрытий, плёнок и слоёв для поверхностей деталей, применяемых в различных отраслях, включая энергетику, машиностроение, агропромышленный комплекс, медицину, химическую и радиотехническую промышленность и космическую отрасль. Деятельность центра направлена на повышение научно-технического потенциала университета и развитие наукоёмких проектов в материаловедении. Центр призван стать площадкой для развития инновационных технологий в области инженерии поверхности, подготовки высококвалифицированных специалистов и укрепления связей между наукой и промышленностью.



– Сейчас мы выполняем шесть проектов на общую сумму свыше 1,4 миллиарда тенге, – рассказал руководитель центра Нуртолеу Магазов. – Эти проекты могут быть интересны в том числе крупным компаниям, которые работают в нашем регионе.



Он добавил, что молодые учёные, которые занимаются научными разработками в центре, сотрудничают с местными вузами и предприятиями, а также с коллегами из зарубежных университетов.



На форуме также был утверждён состав Регионального совета по науке ВКО и членов рабочей группы.



– Совет был организован в прошлом году в рамках реализации нового Закона «О науке и технологической политике». Сегодня мы стали свидетелями первого заседания. Для научного сообщества области особенно отрадно, что местные власти, бизнес и предприятия хотят участвовать в развитии науки, есть большая заинтересованность с их стороны, – прокомментировала итоги форума член правления – проректор по науке и инновациям ВКТУ Жадыра Конурбаева.

Елизавета Седых

Фото Махаббат Ахметжанова

