Научная основа рыбной отрасли

Алтайский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» осуществляет научное обеспечение интенсификации и устойчивого развития рыбного хозяйства региона, сохранения биоразнообразия водоёмов Ертисского бассейна и озёрных систем Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.

Весной нынешнего года «Рудный Алтай» сообщал о мероприятиях по зарыблению различных водоёмов области, в которых принимали участие представители отраслевой науки. В частности, на участке около Васильевской переправы в Самарском районе выпускали в свободное плавание личинок рипуса и пеляди. Вместе с рыбоводами одной из компаний областного центра в интересной и важной акции непосредственно участвовал директор Алтайского филиала ТОО «НПЦ рыбного хозяйства» Бауржан Аубакиров. Такое тесное и полезное для обеих сторон партнёрство ставит целью дальнейшее развитие рыбного хозяйства, а также профильной науки.

– Зарыбление местных водоёмов является конкретным вкладом в восполнение рыбных ресурсов региона, а также сохранения биоразнообразия и решения многих других сопутствующих задач, – отметил Бауржан Аубакиров.

Добавим, что одним из поводов для возвращения к рыбной теме является знаменательная дата в биографии научного учреждения и особенности повседневной работы учёных. В текущем году Алтайский филиал ТОО «НПЦ рыбного хозяйства» отметил своё 70-летие. По сведениям, предоставленным его специалистами, центр осуществляет деятельность с 1951 года. Первоначально как опорный ихтиологический пункт института зоологии АН КазССР, впоследствии как подразделение института ихтиологии и рыбного хозяйства АН КазССР, а с 1964 г. – как отделение института рыбного хозяйства Минрыбхоза СССР. В наши дни продолжает свою деятельность с учётом запросов и задач, рассчитанных на перспективу.

Истоки и традиции

Отмечается, что с 1951 года началось изучение одного из крупнейших бассейнов Республики Казахстан – Ертисского бассейна, в который непосредственно входят водоёмы международного значения. В частности, это озеро Зайсан, кроме того, Бухтарминское, Шульбинское, Усть-Каменогорское водохранилища, а также трансграничная река Иртыш. Она является главной водной артерией Ертисского бассейна, который включает 32 650 рек. В него впадают 77 крупных притоков с общим стоком 26 млн м3.

Одним словом, нетрудно представить его масштабы и народнохозяйственную значимость для региона и страны. Поэтому бережное отношение к водным ресурсам, а также к биоразнообразию, другим не менее важным факторам на сегодняшний день является общей задачей для всех.

– Наш филиал занимается научно-исследовательской и научно-организационной деятельностью, осуществляемой на некоммерческой основе по государственному заказу, – говорит заведующий комплексной рыбохозяйственной лабораторией Алтайского филиала ТОО «НПЦ рыбного хозяйства» Айбек Касымханов, – а также экономической, производственно-хозяйственной и иной деятельностью, приносящей доходы и не запрещённой законодательством Республики Казахстан.

По его словам, учёные филиала ведут комплексные научные исследования в главных рыбопромысловых водоёмах ВКО и Павлодарской области. В условиях рынка есть все возможности использования его механизмов и инструментов, а также оказания различных информационных, консалтинговых и аналитических услуг заказчикам. Их качество гарантирует статус рыбохозяйственной науки, высокая квалификация кадров, материально-техническая база для проведения анализов и исследований. Есть в штате филиала научные сотрудники, специализирующиеся по гидрохимии, гидробиологии, ихтиологии, рыбоводству, научным основам регулирования природопользования. Причём основу коллектива составляют молодые кадры.

Основа всего

Между тем достоянием каждого коллектива всегда являются специалисты с большим стажем и опытом, учёными званиями, которые преданы главному делу своей жизни. К примеру, в их числе ведущий научный сотрудник Людмила Кушникова, рассказывающая о водоёмах, рыбах и обо всём, что с ними связано, увлечённо, интересно и на высоком профессиональном уровне – в деталях, с массой примеров из собственного опыта. Это носители и продолжатели традиций, знающие предмет изучения, историю вопроса в динамике и сравнении, как раз и обеспечивающие взаимосвязь между поколениями. Многозначительной деталью является наличие в рабочем кабинете аквариумов, содержащих обитателей подводного мира, за которыми ведётся наблюдение.

Людмила Борисовна только приехала с объекта, где ведётся совместная работа с рыбоводами. Весной, летом и осенью у неё и коллег постоянные разъезды, по этой причине застать их в офисе стало большой удачей. О конкретной тематике чуть позже, а пока речь об основных направлениях деятельности коллектива.

– Это осуществление экологического мониторинга биоразнообразия и среды обитания гидробионтов водоемов Ертисского бассейна, – говорит Айбек Касымханов. – Определение продуктивности рыбохозяйственных водоёмов и их участков, разработка биологических обоснований предельно допустимых объёмов изъятия рыбных ресурсов и других водных животных, выдача рекомендаций по режиму и регулированию рыболовства в водоёмах международного, республиканского и местного значения Ертисского бассейна. Разработка научных основ сохранения и устойчивого использования биологических ресурсов рыбохозяйственных водоёмов региона и генофонда редких и наиболее ценных пород и видов рыб.

Другие важные направления, по его словам, касаются разработки ежегодного прогноза биологического состояния популяции рыб и рекомендаций по регулированию и совершенствованию режима рыболовства. Кроме того, совершенствования технологии искусственного разведения рыб и нормативно-технической документации. Важным вектором является внедрение достижений рыбохозяйственной науки в производство. Особое внимание уделяется также содействию в развитии рыбного хозяйства во всех рыбоводных предприятиях независимо от их форм собственности. Одним из приоритетов остаётся оказание научно-методической и практической помощи отраслевым организациям и предприятиям.

Нужные услуги

Как отмечают представители филиала, исходя из этих направлений, определён перечень предоставляемых услуг, востребованных заказчиками. Особенно это важно в связи с принятием на государственном и региональном уровнях комплексной программы развития рыбного хозяйства. В них важная роль отводится Восточному Казахстану как региону, располагающему водными и рыбными ресурсами. Есть соответствующие поручения Главы государства по ускоренному развитию рыбной отрасли и обеспечению населения РК полезной продукцией, богатой белками. С опытом рыбоводов региона уже хорошо знакомы главы профильных министерств, ведомств, сенаторы.

– В связи с развитием аквакультуры в нашей области, у рыбоводов возникает большая потребность в услугах, консультациях и рекомендациях научных работников, – делится Людмила Кушникова. – Эта тематика для всех настолько неисчерпаемая и интересная, что о ней нам иногда хотелось бы рассказывать или писать в более захватывающей, своеобразной, художественной форме.

В её научном и практическом багаже множество историй об экспериментах по сохранению редких видов рыб, получению икры, личинок и рыбной молоди в товарных хозяйствах, о чём нужно рассказывать отдельно.

Будни учёных

Алтайский филиал ТОО «НПЦ рыбного хозяйства» в текущем году проводит научные исследования по сохранению, воспроизводству и рациональному использованию ресурсов животного мира. Они охватывают водоёмы международного и местного значений в трёх регионах, а также водоёмы особо охраняемых территорий.

Как отметил Айбек Касымханов, также ведутся работы по комплексной оценке состояния рыбных ресурсов и других гидробионтов основных рыбопромысловых водоёмов Казахстана и разработка научно-обоснованных рекомендаций по их устойчивому использованию. Ещё ряд проектов реализуется по программам целевого финансирования «Научно-технологическое обеспечение комплексного развития аквакультуры Казахстана путём разработки и внедрения инновационных технологий и новых объектов рыбоводства (аквакультура)».

Учитывая важность предмета разговора, есть смысл в последующем более детально рассмотреть различные аспекты научно-исследовательской работы в отдельных публикациях «Рудного Алтая».

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции