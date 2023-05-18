Натурпродукт родом с Востока

Глубокая переработка сельскохозяйственного сырья, а также производство качественных, доступных по цене и конкурентоспособных продуктов питания на сегодняшний день являются приоритетными целями и задачами агропромышленного комплекса Восточно-Казахстанской области.

Есть предпосылки и для раскрытия экспортного потенциала, и, в перспективе активного сотрудничества с зарубежными коллегами, трансферта новых технологий, их внедрения, подготовки квалифицированных кадров.

С точки зрения специалистов Управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области, всё это является основой обеспечения продовольственной безопасности в масштабе региона и республики, насыщения внутреннего рынка социально значимыми продуктами питания, а также поставок на достаточно ёмкие рынки других государств.

По статистическим данным на сегодня в регионе производством продуктов питания и переработкой сельскохозяйственной продукции занимаются около 135 предприятий, – говорит руководитель отдела продовольственной безопасности и перерабатывающей промышленности УСХ ВКО Дамир Мамиев. – Из них два предприятия относятся к крупным, ещё 13 являются средними, а остальные 120 имеют статус малых перерабатывающих предприятий.

По его информации, пищевая и перерабатывающая промышленность Восточно-Казахстанской области охватывает 12 отраслей, в числе которых производство колбасных изделий, растительного масла и жиров, хлебобулочных и мучных изделий, продукции мукомольной промышленности, а также глубокая переработка молока, рыбы, фруктов и овощей, включая их консервирование. Здесь ещё необходимо сказать о производстве различных готовых кормов для животных агропромышленного комплекса ВКО и иной продукции.

Мощности ВКО

Установленные производственные мощности региона позволяют в сутки глубоко и комплексно переработать 33 тонны мяса, 190 тонн молока, 540 тонн зерновых культур, 2562 тонны масличных культур и получить готовую продукцию высокого качества с добавленной стоимостью для реализации на внутреннем и внешнем рынках.

В 2022 году перерабатывающие предприятия Восточного Казахстана произвели 315 тыс. тонн растительного масла, 19 тыс. тонн мясной, 47 тыс. тонн молочной, 11 тыс. тонн рыбной продукции, – говорит руководитель профильного отдела Дамир Мамиев. – Кроме того, произведено 82 тыс. тонн муки, 25 тыс. тонн мяса птицы, 17 тыс. тонн различных круп, 19 тыс. тонн хлеба, 96 тыс. тонн готовых кормов, предназначенных для сельскохозяйственных животных и 11 тыс. литров разных напитков. При этом, по производству всех наименований продукции наблюдается рост по сравнению с прошлым годом.

Согласно статистическим данным, по итогам 2022 года в денежном выражении производство продуктов питания составило 229,5 млрд. тенге. Здесь наблюдается рост 145,8 процента к уровню 2021 года. Индекс физического объёма составил 126 процентов за счёт увеличения объёмов производства подсолнечного масла в 1,7 раза с 181 до 315 тыс. тонн.

Выращивание масличных культур является для ВКО одним из наиболее перспективных направлений, благодаря оптимальным условиям для их культивирования, научно-технической базе, наличию подготовленных кадров с высокими компетенциями. И нет ничего удивительного в том, что основную долю в объёме переработанного сельскохозяйственного сырья занимают масличные культуры, ни много ни мало – 57 процентов. Далее в своеобразной табели о рангах следует переработка мяса – 15 процентов, молока –10,2 процента, зерна – семь процентов, далее производство хлебобулочных изделий – 4 процента, а переработка прочих видов продукции составляет 5,5 процента.

Бренды и козыри

Если делать раскладку по конкретному ассортименту товаров, то наибольший объём производства продуктов питания в Восточном Казахстане приходится на производство растительных и животных масел и жиров. В денежном выражении подобный показатель, в общем, составляет 130,9 млрд. тенге.

Немалый экспортный потенциал заключается в сфере мясного животноводства отрасли АПК ВКО, переработке и консервировании мяса, выпуске мясной продукции. На сегодня вклад животноводов и переработчиков составляет в финансовом выражении 33,9 млрд. тенге. Однако в этой сфере имеются очень большие возможности увеличения производства и переработки. Не случайно, поэтому руководство региона делает упор на развитие племенного скотоводства, породного преобразования, создания откормочных площадок, чтобы обеспечить сырьём мясокомбинаты и цеха и поставлять натуральную мясную продукцию, к примеру, в страны арабского мира.

Особой темой является масштабирование ценного опыта Северо-Казахстанской области по строительству молочно-товарных ферм, полной загрузке предприятий переработки собственным молочным сырьем. В этой связи, в Восточном Казахстане на базе современных хозяйств Шемонаихинского района состоялся специальный семинар по изучению опыта коллег из СКО, тиражированию его с учётом условий и, особенностей нашего региона.

В этом отношении также есть дополнительные резервы для значительного увеличения сырьевой базы, строительства молочно-товарных ферм на основе передового мирового опыта, использования технологий, оборудования, ноу-хау, с которыми готовы поделиться на взаимовыгодной основе ведущие зарубежные компании со всех концов света.

На сегодняшний день в Восточном Казахстане производство молочной продукции составляет 23,6 млрд. тенге в финансовом выражении, – говорит Дамир Мамиев. – В свою очередь, производство продукции мукомольной промышленности, а также различных круп составляет, в общей сложности, сумму в 16,1 млрд тенге.

Регион на востоке Казахстана является одним из немногих, где выращивают крупяные культуры, в том числе, дефицитную гречку, на которую всегда имеется повышенный спрос и неплохая ценовая конъюнктура. На ярмарках по реализации сельскохозяйственной продукции, проводимых в городах и районах ВКО, аграрии хлебных земель предлагают на продажу самые разные крупы. Это тоже один из признанных и востребованных брендов, среди которых вне конкуренции гречка, горох, перловка.

Как по маслу

По официальной информации Управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области, переработка семян масличных культур является одним из основных направлений деятельности масложировой отрасли. Если брать в расчёт натуральные показатели, то её суммарные мощности по сырью составляют 935 тыс. тонн в год, из которых на крупные предприятия переработки в целом приходится 712 тыс. тонн семян масличных культур.

Наиболее крупными маслоперерабатывающими предприятиями Восточно-Казахстанской области являются такие производства, как АО «Май», ТОО «Өскемен агропродукт», ТОО «Усть-Каменогорский маслозавод», ТОО «Востоксельхозпродукт», ТОО «СЕЙ-НАР», ТОО «Усть-Каменогорский маслоэкстракционный комплекс», – рассказывает руководитель профильного отдела УСХ ВКО. – Они оснащены высокотехнологичным оборудованием, позволяющим производить масло высокого качества в соответствии со строгими международными стандартами.

Отмечается, что достигнутые показатели для региона не являются пределом. Здесь также есть база для роста в переработке масличных культур и мясной продукции, в стадии поэтапной реализации находится ряд проектов.

Помимо названных предприятий, в отрасли переработки масличных культур в 2022 году в нашей области реализован крупный инвестиционный проект ТОО «AltynShyghys», – говорит Дамир Мамиев. – В селе Предгорное Глубоковского района основано современное производство мощностью по сырью 300 тыс. тонн в год. Стоимость данного проекта составляет 28,8 млрд тенге.

По его словам, в регионе имеются небольшие предприятия по переработке мяса, к примеру, ИП «ВостокТехноСнаб», которое с 2016 года занимается производством колбасных изделий и мясных деликатесов. В нём задействовано более 20 человек, а мощность составляет 1,5-2 тонны готовой продукции в день. Осуществляется выпуск более 40 наименований изделий, в их числе колбасы, мясные деликатесы и полуфабрикаты. Вся продукция производится на европейском оборудования из сертифицированного сырья высокого качества с использованием специй из Европы.

Таир Сапаргалиев, фото из архива