Натурально и полезно

Студент-биолог ВКУ имени С. Аманжолова Гульжан Асет изучает лечебные свойства якорцев стелющихся. В будущем она хочет создать отечественное лекарство на основе этого растения.

Гульжан учится на четвёртом курсе специальности «Биология» Восточно-Казахстанского университета. Параллельно с огромным интересом занимается научной деятельностью. Недавно её наградили медалью «Лучший молодой учёный – 2021».

Сейчас девушка работает над несколькими научными проектами. Один из них называется «Биология и значение якорцев стелющихся TRIBULUS TERRESTRIS L. SP. PL.».

– Якорцы стелющиеся растут везде, но часто мы не обращаем внимания на это растение. Меня заинтересовала их устойчивость к резким перепадам температуры и жарким климатическим условиям. Стебель за счёт этого немного толще, чем у других растений, – рассказала Гульжан. – Изучаю их уже почти два года. Конечно, науке известен этот вид растений, но никто не исследовал его так детально. Студенты тем более не брались за этот научный проект.

По её словам, в медицине якорцы широко не используются. Однако у этого растения очень много лечебных свойств. К примеру, оно лечит подагру, благотворно действует на сердечно-сосудистую систему, также весьма полезно в дерматологии, при снижении и увеличении уровня тестостерона.

– В будущем хочу, чтобы был налажен выпуск отечественного лекарства из якорцев стелющихся. В детстве у меня часто болели уши, со временем это прошло, но после гриппа и простуды снова возникает недомогание. Я хочу сделать настой собственного производства и испытать его на себе. Уверена, это поможет мне избавиться от ноющей боли в ушах во время простуды, – поделилась молодой учёный.

Как отмечает Гульжан Асет, настой из измельчённых якорцев повышает энергию и работоспособность, но перед применением лучше проконсультироваться с узкими специалистами. Она также добавила, что не следует собирать это растение на территории промышленных городов, оно ядовито и применять его в фармацевтике нельзя.

У молодого биолога есть ещё один проект, которым она занимается всего полгода. Это «Видовой состав эфемеров, эфемероидов Казахстана и строение прострела раскрытого». Нужно сказать, что ранее за подобное исследование никто не брался.

– Эфемеры растут всего две недели в году, это однолетние растения. Эфемероиды являются многолетними, но тоже имеют короткий период вегетации. Их жизненный цикл возобновляется при наступлении благоприятных условий, – говорит Гульжан Асет. – Сначала я хотела выбрать темой для написания диссертационной работы рогоглавник. Обратилась за советом к научному руководителю. Она объяснила, что рогоглавник относится к эфемерам и предложила исследовать именно эфемеры и эфемероиды, так как у них очень короткий жизненный цикл. В Казахстане ещё никто из студентов не выбирал эту тему для диссертации. Она может стать основой для серьёзной научной работы.

Пока молодому биологу остаётся ждать, когда растает снег. В период цветения появится возможность взять пробы для лабораторных исследований.

Отметим, Гульжан родилась в Аксуском районе Алматинской области в селе Жансугуров. Её мама Гульстан Боранханова – медсестра в хирургическом отделении, а папа Нуржан Катарбаев работает слесарем.

Любовь к изучению биологии у девушки появилась в школьные годы. Она слушала лекции, смотрела познавательные видеоролики, много читала о животных, бактериях и вирусах. После окончания школы решила поступить в ВКУ имени С. Аманжолова. Кстати, вплотную заниматься наукой начала именно в стенах университета.

Перед собой Гульжан ставит глобальные планы и знает, чем будет заниматься через 20, а то и 30 лет. Своим главным мотиватором она называет отца, который всегда её поддерживает.

Гульжан Естаева

Фото предоставлено пресс-службой ВКУ им. С. Аманжолова