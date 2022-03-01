Натуральная продукция из Катон-Карагая

Кто пожелал впрок запастись мясной продукцией к предстоящим мартовским праздникам, тот побывал на ярмарке на рынке «Дос Нар» в минувшую субботу.

Её организовал Катон-Карагайский район, который хорошо известен популярными в республике алтайскими брендами. Ни одна ярмарка не обходится без продажи целебного мёда, кумыса, хотя для полезного напитка совсем не сезон. Просто кумысоделы умеют хорошо хранить его круглый год, а некоторые из них доят лошадей даже в зимние дни. Отдельный разговор чуть позже о пантовой продукции, а пока о некоторых нюансах продукции алтайских пастбищ.

По данным районного отдела сельского хозяйства, катонкарагайцы сделали акцент на поставку мяса самых разных видов. Привезли 1,5 тонны конины, 7,2 тонны говядины, более полтонны – баранины, а также иную продукцию, которая всегда пользуется спросом у горожан.

По мнению руководства района, местное население в курсе, что суровый климат легче переносить при вкусном и калорийном питании на основе органических продуктов. Основу их меню в праздничные и будние дни составляют блюда из мяса, местные деликатесы.

– В горной части главной отраслью является, конечно, животноводство, – говорит аким Катон-Карагайского района Дильдар Каликан. – Мы с уважением относимся к труду сельчан, которые в условиях долгой и трудной зимы, короткого лета способны увеличивать поголовье, получать продукцию как для себя, так и на реализацию. Она отличается особенно высоким качеством благодаря натуральному происхождению.

Горные пастбища, корма из богатого травостоя, чистейшая вода, воздух, надлежащий уход за скотом, особенности его породы – всё влияет на вкус мяса. То же самое напрямую относится к молоку, мёду, кумысу, пантовой продукции в древней отрасли мараловодства. Это также привлекает туда гостей и туристов круглый год.

Катонкарагайцы ответственно подходят к проведению ярмарок в сельских округах, в районе, областном центре. Местные бренды служат у них визитными карточками для привлечения инвесторов и инвестиций в сферу туризма.

Как сказал аким района, сельчане вносят свой вклад в стабилизацию цен на основные продукты питания. В связи с поручениями Главы государства, руководства области, на ярмарке отпускные цены явно ниже среднерыночных. Если конина предлагалась по 2300 тенге за килограмм, то говядина и баранина по 2100 тенге. При этом на ярмарке продавец и покупатель всегда имеют шанс договориться.

В целом, минувший год сложился вполне удачно. Растениеводы вырастили весомый урожай. Это в горно-равнинной зоне позволяет его переработать на муку, фураж, растительное масло, а молоко – на сливочное. Более подробно об итогах расскажем в следующем номере.

– Реализуется целый ряд заметных проектов в сферах животноводства, растениеводства, социально-культурной, спортивной жизни Катон-Карагайского района, – говорит Дильдар Каликан. – Делается всё возможное, чтобы люди почувствовали заботу, повышение качества жизни в самых отдалённых приграничных населённых пунктах.

И ещё. По мнению сельчан, каким может быть меню без десерта? Тут простор для фантазии открывается. На прилавках помимо катонского мёда есть масса продукции из лесных ягод, растений. Представители сельского округа, в состав которого входят Коробиха, Барлык, Ушбулак, как всегда представили на выбор варенье, сладости на основе щедрых даров природы. Вплоть до полезной живицы, что собирают со стволов лиственницы как лечебное средство. Аким Коробихинского сельского округа Досжан Доржанов поделился, как сейчас живут и трудятся земляки. Результаты их труда превращаются в готовый товар на пользу себе и людям.

Их соседи из Аксуского сельского округа отправили продукцию фармацевтического цеха «Аксу Дэен». Там из пантов, лекарственных растений, корней, ягод и кедровых орехов получают настойки, вытяжки, лечебные мази, кремы и травяные сборы, фиточаи, народные средства на основе мёда, прополиса, побочной продукции пчеловодства и др.

Жители сёл на побережье главнейших алтайских рек в Катон-Карагайском районе Бухтармы и Аксу утверждают, что зимой у них намного холоднее, чем в других точках региона. Этому способствует обилие туманов над реками и недостаток солнца из-за высоких гор, в окружении которых они находятся летом и зимой. В областном центре климат намного мягче и снега меньше, что отогревает души и сердца участников таких ярмарок. В свою очередь, горожан согревает поддержка сельских жителей в обеспечении доступными продуктами питания.

Меир Токобаев

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