Развитие культуры, искусства, спорта – дело государственной важности. И крупные проекты, предлагаемые в этой сфере, должны быть поддержаны государством. Каждый новый проект – это шаг к развитию, инвестиции в будущее.

Традиции, обычаи, искусство, музыка, изобразительное искусство, традиционная культура – вот тот самый национальный код, который даёт возможность осознать свою принадлежность, понять мировоззрение народа и его место в жизни других стран и наций. Огромную роль в формировании имиджа государства играет и спорт, когда победители международных первенств гордо поднимают флаг своей страны и поют её гимн.

БУДУЩЕЕ ГОСУДАРСТВА, БУДУЩЕЕ НАРОДА

Поддержка культуры требует сбалансированного подхода. Важно сохранить и преумножить традиционную культуру, но не менее важно дать шанс для развития современного искусства, креативных идей, которые дадут новые импульсы для дальнейшего развития культуры и переосмысления уже пройденных этапов.

Казахстан выбрал один из самых оптимальных вариантов поддержки культуры и искусства, делая ставку на артистов и авторов, мастеров и ремесленников, на исполнителей и творческие коллективы, которые сегодня, познавая прошлое, переосмысливают национальное достояние, придавая традиционным ценностям современное звучание.

ИНВЕСТИЦИИ В КУЛЬТУРУ

Для поддержки талантов в Казахстане разработаны специальные механизмы. Это различные конкурсы, фестивали, премии, государственные стипендии и гранты – та финансовая поддержка, которая даёт стимул для дальнейшего развития. К примеру, в нашей республике за вклад в создание, сохранение и развитие культуры Казахстана ежегодно 75 казахстанцам присваивается государственная стипендия, размер которой для каждого её получателя достигает 2,2 млн тенге.

Кроме того, широко известны и такие престижные конкурсы в области культуры и искусства, как конкурс Dala dauysy, Республиканский фестиваль традиционной музыки «Шертпе күй», республиканский конкурс Astana Piano Passion. В прошлом году к уже традиционным конкурсам, фестивалям, премиям и грантам добавилась новая премия. Так, в 2022 году впервые были вручены премии в области национального искусства Umai с призовым фондом 54 млн тенге.

ПОДДЕРЖКА ПИСАТЕЛЕЙ

Огромное внимание в Казахстане уделяется поддержке современных писателей, а также популяризации творческого наследия поэтов и писателей прошлых лет и эпох. Так, в 2022 году впервые вручена национальная премия в области литературы «Айбоз», а также стартовала серия книг «Жаңа қазақ әдебиеті», в рамках которой будут публиковаться произведения современных писателей.

В 2023 году учреждена специальная Президентская литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов за ранее не опубликованные произведения в номинациях «Проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Детская литература».

Отметим, что в ВКО по инициативе главы региона Даниала Ахметова в книжной серии «Абай әлемі» издано около 44 тысяч книг. Книги, изданные в этой серии, распространяются по библиотекам Восточно-Казахстанской области, а цифровые копии размещены в Казахстанской национальной электронной библиотеке КАЗНЭБ. Восточно-Казахстанская областная библиотека имени А. С. Пушкина первой среди публичных библиотек Казахстана создала полнотекстовую электронную библиотеку «Біздің Абай». Сегодня она насчитывает более 2200 электронных копий книг Абая и абаеведов, а также других тематически связанных источников на 32 языках мира.

К слову, библиотеки стали не только местом, где можно получить доступ к книгам и периодическим изданиям, но и культурными, образовательными и досуговыми центрами, оборудованными техникой, соответствующей современным стандартам.

ЗОЛОТАЯ КОЛЫБЕЛЬ

Одним из масштабных проектов ВКО остаётся традиционный ежегодный международный форум «Алтай – золотая колыбель тюркского мира», целью которого является изучение, пропаганда духовного наследия тюркоязычных народов в контексте задач модернизации национальной истории и новых подходов к историческим исследованиям. В его работе принимают участие учёные и представители всех стран тюркского мира, которые на научно-практических конференциях обсуждают не только историческое наследие и вклад тюркских народов в мировую историю, но и проблемы современности.

СПОРТ ЭЛИТНЫЙ И МАССОВЫЙ

Не менее масштабные программы и проекты реализуются в Казахстане в рамках развития спорта. Особенно тех видов, которые могут принести Казахстану мировую славу и олимпийские медали. Однако и массовые виды спорта, которые дают возможность казахстанцам вести здоровый образ жизни и поддерживать хорошую физическую форму, не остаются без поддержки государства. И здесь особое внимание уделяется развитию доступной и качественной спортивной инфраструктуры, сети спортклубов, спорткомплексов и других объектов, расположенных в шаговой доступности и работающих по разумным ценам или при поддержке местного бюджета на основе культурного и спортивного государственного заказа.

По плану развития спортивной инфраструктуры до 2025 года в масштабах республики предусмотрено строительство 113 спортивных объектов различного уровня. В результате этой работы обеспеченность спортивной инфраструктурой должна вырасти до 55%, что неизбежно скажется на увеличении количества казахстанцев, занимающихся физической культурой.

В ВКО особое внимание уделяется развитию спорта высших достижений и системе подготовки спортивного резерва, пропаганде здорового образа жизни, активизации деятельности спортивных секций и клубов, обеспечению материально-технической базы спортивных школ и расширению спортивной инфраструктуры.

По итогам 2022 года, в ВКО на бесплатной основе функционируют 4 211 спортивных секций для детей и подростков, из которых 237 открылись в прошлом году. Это позволило посещать кружки и спортивные секции свыше 80 тыс. детей области. Кроме того, в прошлом году более 69 тыс. восточноказахстанцев вне зависимости от возраста смогли принять участие в соревнованиях разного уровня, организованных на территории области. В прошлом году были открыты новые спортивные объекты. Среди них – уникальный Центр настольного тенниса. А также построены физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Айыртау Уланского района и спортивный модуль в селе Калжыр Курчумского района.

В 2023 году завершится строительство пяти физкультурно-оздоровительных комплексов на общую сумму 3,5 млрд тенге. Это ФОКи в сёлах Улкен Нарын и Катон-Карагай Катон-Карагайского района, а также с. Маркаколь Курчумского района, сёлах Таврическое и Бозанбай Уланского района. Кроме того, намечено начало строительства ФОКа в с. Тугыл Тарбагатайского района на 550,7 млн тенге.

Также на реализацию программы государственного спортивного заказа на 2023 год из областного бюджета выделено 963,4 млн тенге для обеспечения занятиями 4 240 детей.

На территории ВКО в текущем году запланированы такие крупные республиканские и международные соревнования, как: VIII Международный турнир по лёгкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой, чемпионат ВКО по лыжным гонкам среди юниоров и молодёжи на призы двухкратного чемпиона мира МСМК РК С. Черепанова, открытый областной турнир «Беловодье-2023» по настольному теннису, Международный турнир по фехтованию памяти батыра Ер-Жанибека, «ALTAY HALF MARATHON» и многие другие.

Возрастает популярность национальных видов спорта. По итогам 2022 года, ими занимались около 580 тыс. человек. Кроме того, с 2020 года нацио­нальные виды спорта – обязательный компонент на занятиях физкультурой в школах.

Екатерина Гуляева