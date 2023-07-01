Общество

Национальный день домбры

01.07.2023
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Анонс праздничных мероприятий в Усть-Каменогорске.

2 июля, воскресенье:

16.00 – Торгово-развлекательный комплекс «ADK River»

Праздничный концерт «Күмбірле, қоңыр домбыра» в честь Национального дня домбры с участием ансамбля народного танца «Алтай» и солистов.

17.00 – Комплекс отдыха «Арбат»

Праздничный концерт «Аңыз домбыра» в честь Национального дня домбры с участием вокального инструментального ансамбля «Alem sazy»и солистов.

18.00 – Левобережный комплекс (Этнопарк)

Праздничный концерт «Нағыз қазақ — домбыра» в честь Национального дня домбры с участием ансамбля народного танца «Алтай» и солистов.

01.07.2023
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