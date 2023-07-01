Общество
Национальный день домбры
Анонс праздничных мероприятий в Усть-Каменогорске.
2 июля, воскресенье:
16.00 – Торгово-развлекательный комплекс «ADK River»
Праздничный концерт «Күмбірле, қоңыр домбыра» в честь Национального дня домбры с участием ансамбля народного танца «Алтай» и солистов.
17.00 – Комплекс отдыха «Арбат»
Праздничный концерт «Аңыз домбыра» в честь Национального дня домбры с участием вокального инструментального ансамбля «Alem sazy»и солистов.
18.00 – Левобережный комплекс (Этнопарк)
Праздничный концерт «Нағыз қазақ — домбыра» в честь Национального дня домбры с участием ансамбля народного танца «Алтай» и солистов.