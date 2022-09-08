Насытить рынок ГСМ

В Казахстане в августе с республиканских нефтеперерабатывающих заводов для внутреннего рынка отгрузили рекордные 145,6 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. И распределяются они в строгом соответствии с графиками Минсельхоза РК для обеспечения аграриев дизельным топливом в период уборочной страды.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций министр энергетики РК Болат Акчулаков.

Напомним, на территории ВКО и области Абай с 22 августа 2022 года вступил в силу приказ Министерства энергетики РК об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен.

В этом приказе зафиксирован лимит на приобретение дизельного топлива для водителей. Так, при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, дизельное топливо можно приобрести в объёме 100 литров по цене 260 тенге за литр.

Если водитель дополнительно предъявит свидетельство о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданное в Республике Казахстан, то суточный объём покупки дизтоплива может быть увеличен до 300 литров по той же цене. Остальные водители, а также те, кто хочет приобрести дизтопливо свыше указанного лимита, смогут это сделать по цене 450 тенге за литр.

В настоящее время этот приказ уже работает, отпуск дизтоплива на АЗС области производится строго по предоставленным документам. И если пока ещё на территории республики имеются факты злоупотребления, когда один и тот же владелец машины дважды заправляется лимитным ГСМ по льготной цене, то с 15 сентября это станет практически невозможно.

Цифровой сервис

Дело в том, что с этого дня в Казахстане введут новый цифровой сервис для ГСМ, где в режиме онлайн будут отражены все факты их продажи конкретному водителю. То есть АЗС сразу же внесут данные о продаже дизтоплива с указанием паспортных данных владельца. И эта информация станет доступна всем АЗС страны.

– Отгрузка ГСМ с территории НПЗ Казахстана осуществляется в полном объёме, начиная с июля. Так, в июле было отгружено более 106,6 тыс. тонн дизтоплива, в августе этот объём вырос до 145,6 тыс. тонн. В целом для нужд аграриев в этом году отгружено 423,5 тыс. тонн топлива, – проинформировал министр энергетики.

По его словам, для обеспечения внутреннего рынка необходимым объёмом нефтепродуктов был увеличен объём переработки нефти и производства ГСМ: прогноз производства нефтепродуктов на 2022 год составляет 13,72 млн тонн – на 1,04 млн тонн больше, чем в 2021 году. Из них производство дизельного топлива составляет по прогнозам 5,2 млн тонн, что более чем на 300 тыс. тонн превышает показатели 2021 года и на 640 тыс. тонн больше, чем в 2020 году.

По итогам восьми месяцев текущего года производство дизельного топлива составило 3,53 млн тонн, что больше на 259 тыс. тонн, или на 10,5 %, чем за аналогичный период 2021 года. При этом прогноз потребления дизтоплива на 2022 год составляет 5,472 млн тонн. Это на 500 тыс. тонн больше, чем в 2020 году, и на 90 тыс. тонн больше, чем в 2021 году.

Как отметил Болат Акчулаков, к 1 июня были заранее сформированы значительные запасы дизельного топлива – 402 тысячи тонн. Для сравнения, в 2021 году они составляли 233 тыс. тонн. На начало сентября объём запасов достигал в целом по республике 219 тыс. тонн топлива, из которых на нефтебазах хранилось 113 тыс. тонн. По прогнозам, к концу сентября объём запасов достигнет 275 тыс. тонн, из которых на нефтебазах – не менее 153 тыс. тонн топлива.

Отметим, что в ВКО и области Абай на текущий момент объёмы запасов ГСМ составляют: бензин Аи-92 – 19 тыс. тонн (21 день), бензин Аи-95 – 3 тыс. тонн (21 день). Дизтопливо – 19 тыс. тонн (на 16 дней), и это третий результат по стране. В Акмолинской области объёмы запасов дизтоплива составляют 32 тыс. тонн, а в Алматинской и области Жетысу в совокупности – 24 тыс. тонн.

Пресечь «серые» схемы

Как сообщил министр энергетики РК, на текущий момент решена проблема с логистикой. На сегодняшний день количество железнодорожных цистерн под перевозку ГСМ увеличено с 15,5 тыс. до 19 тыс. вагонов. И отгрузка в первую очередь ведётся в те регионы, где потребность в топливе самая насущная.

Однако и этого объёма произведённого и отгруженного топлива не хватает для закрытия потребности регионов в ГСМ. Чтобы насытить рынок дизтоплива, с сентября в Казахстан начнутся поставки ГСМ из Российской Федерации в объёме 100 тыс. тонн. Первая партия импортного дизтоплива уже готовится к отгрузке.

Никого конкретно не обвиняя, министр лишь отметил факты, часто выявляемые на государственных границах нашей республики. Пограничники и таможенники неоднократно фиксировали, как один и тот же большегруз пересекал границу за сутки несколько раз, при этом не перевозя никакие видимые грузы. Остаётся лишь догадываться, что водители таким образом перевозили ГСМ в своих бездонных баках, объёмы которых достигают 1-1,2 тыс. литров. За день один большегруз может вывезти из страны 3-4 тонны дизтоплива. И таких предприимчивых водителей по стране немало. Нынешним летом пресекались попытки вывоза дизтоплива и ГСМ за пределы республики крупными партиями с территории Павлодарской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областей.

По мнению министра энергетики Болата Акчулакова, именно из-за «серых схем» вывоза ГСМ с территории Казахстана в республике выросли показатели его потребления с 5,2 млн тонн до 6 млн тонн за год, то есть на 30%. Введение ограничений по заправке транспорта дизельным топливом и ставило целью пресечь подобные «серые схемы» вывоза жидкого топлива за пределы страны.

Для принятия оперативных мер по стабилизации ситуации на рынке ГСМ была создана Комиссия по обеспечению внутреннего рынка ГСМ под председательством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра. Кроме того, уже работают cаll-центры в Министерстве энергетики и крупных сетях АЗС для оперативного реагирования на обращения граждан по вопросам необоснованного завышения цен и отказов в реализации ГСМ. В ближайшее время планируется создание оперативных штабов на уровне акиматов областей и городов республиканского значения для мониторинга остатков и принятия решений на местном уровне. Предполагается, что регионы должны самостоятельно формировать запасы ГСМ для бесперебойных поставок топлива на срок не менее 14 дней.

Екатерина Гуляева

Фото Аяужан Утеулиновой