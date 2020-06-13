Настроение – мастерить

Рождественский носок для подарков, фонарики из банок, картины из крупы – такие причудливые поделки мастерят в творческом кружке Кокпектинского района.

Воспитанники ремесленного кружка Basteln села Преображенка под руководством Натальи Саниной вдохновленно воплощают в жизнь свои творческие идеи. Ребята после уроков или на каникулах возвращаются в школьные стены, чтобы приложить свои ручки к волшебному процессу создания очередного шедевра.

В основном в числе воспитанников Натальи Саниной ученики среднего звена, они посещают кружок на базе школы один раз в неделю. Ребята готовят поделки из бросовых вещей, природных материалов, рисуют, вышивают. К примеру, смастерили чудесные фонарики, устроили шествие с ними по улице. Для этого дети сами придумали образы и костюмы.

– Мы получаем много тёплых отзывов от родителей, чьи дети занимаются в кружке, – отмечает Наталья Санина. – Они рады, что ребята развивают творческое мышление, учатся умело использовать фантазию, приобретают полезные навыки того или иного ремесла. Главное – у них появилось место, где они интересно и с пользой проводят свой досуг.

Действительно, в жизни маленького поселка открытие ремесленного кружка стало значимым событием. Идея пришла внезапно. После окончания педагогического колледжа в Усть-Каменогорске Наталья устроилась работать в школу учителем труда. Научить детей создавать удивительные вещи практически из ничего в рамках школьных уроков не успевала.

Наталья решила пригласить всех желающих попробовать проявить свои творческие возможности во внеурочное время. Так был создан ремесленный кружок, и в него гурьбой потянулась ребятня. Они шумно обменивались идеями, предлагали попробовать соорудить ту или иную поделку, которая им приглянулась. Работа в кружке закипела. Оставалось только включить в процесс взрослое население села.

– В прошлом году я возглавила женский клуб, – отметила Наталья Санина. – Занятия в клубе проходят также еженедельно на базе помещения, предоставленного поселковым акиматом. Такие встречи объединяют людей разных возрастов, когда они общаются, рассказывают о народных традициях, вместе занимаются рукоделием. Для представителей золотого возраста посещение клуба – отдушина. Таким образом, осуществляется и преемственность поколений.

Среди членов клуба много творческих людей, которые поют и читают стихи. Наталья и сама увлекается поэзией. Однако серьезно об организации творческого коллектива, например вокального ансамбля, говорить пока рано. А вот увлечение ремеслами, возможно, в будущем перерастёт в какой-нибудь творческий проект.

В планах – организация выставок, яркие мероприятия с этнокультурным компонентом. Творческих идей много, хотя не всегда есть возможность воплотить их в жизнь. Но жители села Преображенка к этому стремятся.

Елена Пашке

Кокпектинский район